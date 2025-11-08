快訊

東京電車鐵軌起火傳爆炸聲！井之頭公園附近濃煙竄天 列車停駛

普發一萬送手機特價優惠！iPhone 17 Pro砍2010元 三星旗艦機降價萬元

聽新聞
0:00 / 0:00

美國政府停擺38天僵局未解 民主黨妥協方案遭共和黨回絕

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國國會警察5日在華府國會山莊前站崗。美聯社
美國國會警察5日在華府國會山莊前站崗。美聯社

美國聯邦政府停擺已經持續38天，續寫歷史最長紀錄。俗稱「歐記健保」的《可負擔健保法》（ACA）保費補貼始終是爭議核心。彭博資訊7日報導，參議院民主黨人提議將即將到期的健保補貼延長一年，作為縮短停擺的折衷方案，但共和黨拒絕接受，使這場擾亂航空運作並延遲糧食券發放的僵局持續延燒。

民主黨最初要求支出方案附加1.5兆美元，其中包括永久延長3500億美元的ACA稅收抵免，並撤銷共和黨先前通過的醫療補助（Medicaid）工作要求。參議院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）表示，他的提議是「一個簡單的妥協方案」，「幾小時內」即可在參院過關。

共和黨領袖熊恩（John Thune）則駁斥這項提議，稱「行不通」，但顯示出「已有進展」。他說：「他們開始感受到壓力了。」

參議院預計於美東時間7日晚間就一項法案進行程序性表決，內容是向政府停擺期間未領薪的聯邦員工發放薪資。熊恩威脅，將於本周末推動臨時撥款法案投票，迫使議員留在華府協商，並承諾今年稍後就ACA稅收抵免舉行表決，但不保證能過關。眾議院議長強森則拒絕承諾安排表決。

美國總統川普敦促參議院留在華府，直到達成結束政府停擺的協議，自己則計畫下午前往佛州海湖莊園度假，但預定9日返回華府出席一場NFL比賽。一位白宮官員透露，川普政府認為舒默的提案顯示民主黨正面臨談判壓力，，並重申政府一旦重新開門，共和黨將與民主黨就健保稅收抵免問題展開會談。

川普在真實社群發文表示：「美國參議院在達成協議，結束這場民主黨停擺之前，不應該離開華府。如果他們還談不攏，共和黨就該立刻廢除冗長辯論（filibuster），好好照顧我們偉大的美國工人！」

民主黨 共和黨 健保

延伸閱讀

WSJ：3場大勝開拓民主黨復興之路 共和黨應視為「預警」

共和黨地方選舉失利 川普促結束政府關門狀態

民主黨地方選舉大獲全勝 川普：政府關門是共和黨失敗主因

川普稱政府不開門就不發SNAP 白宮澄清

相關新聞

美防長宣布改革武器採購、加速對外軍售交付速度

美國國防部長赫塞斯7日宣布針對國防部的軍購做出改革，未來將聚焦在速度和數量之上，加速武器生產和交付的時間；赫塞斯也說，國...

美國政府停擺38天僵局未解 民主黨妥協方案遭共和黨回絕

美國聯邦政府停擺已經持續38天，續寫歷史最長紀錄。俗稱「歐記健保」的《可負擔健保法》（ACA）保費補貼始終是爭議核心。彭...

政府癱瘓旅運大亂 全美逾1200航班停飛

美國聯邦政府關門期間空中交通管制員在無薪狀態下持續工作，川普政府下令縮減航班以減輕人力吃緊壓力，導致全美今天超過1200...

美右派轉傳IS支持紐約市長當選人 專家指為假訊息

研究人員今天說，美國右派意見領袖近日錯誤地把紐約市長當選人曼達尼與伊斯蘭國組織扯上關係，還廣泛轉傳一則假聲明，這則假聲明...

川普砍減肥藥價…藥廠代表在白宮「當場昏倒」 台灣諾和諾德回應

美國總統川普昨天在白宮橢圓辦公室宣布減肥藥「砍藥價」協議情況，說明與諾和諾德（Novo Nordisk）及禮來（Eli Li...

走廊上撞一下惹殺機 佛州15歲青少年校外「輸贏」槍殺同學

美國佛州日前發生一起校園悲劇。兩名青少年在學校走廊上撞到對方，因而引發口角。沒想到本來小小的衝突，在放學後竟演變成致命槍擊案，15歲男學生就這樣開槍將同學擊斃。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。