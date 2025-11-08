美國政府停擺38天僵局未解 民主黨妥協方案遭共和黨回絕

美國聯邦政府停擺已經持續38天，續寫歷史最長紀錄。俗稱「歐記健保」的《可負擔健保法》（ACA）保費補貼始終是爭議核心。彭博資訊7日報導，參議院民主黨人提議將即將到期的健保補貼延長一年，作為縮短停擺的折衷方案，但共和黨拒絕接受，使這場擾亂航空運作並延遲糧食券發放的僵局持續延燒。

民主黨最初要求支出方案附加1.5兆美元，其中包括永久延長3500億美元的ACA稅收抵免，並撤銷共和黨先前通過的醫療補助（Medicaid）工作要求。參議院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）表示，他的提議是「一個簡單的妥協方案」，「幾小時內」即可在參院過關。

共和黨領袖熊恩（John Thune）則駁斥這項提議，稱「行不通」，但顯示出「已有進展」。他說：「他們開始感受到壓力了。」

參議院預計於美東時間7日晚間就一項法案進行程序性表決，內容是向政府停擺期間未領薪的聯邦員工發放薪資。熊恩威脅，將於本周末推動臨時撥款法案投票，迫使議員留在華府協商，並承諾今年稍後就ACA稅收抵免舉行表決，但不保證能過關。眾議院議長強森則拒絕承諾安排表決。

美國總統川普敦促參議院留在華府，直到達成結束政府停擺的協議，自己則計畫下午前往佛州海湖莊園度假，但預定9日返回華府出席一場NFL比賽。一位白宮官員透露，川普政府認為舒默的提案顯示民主黨正面臨談判壓力，，並重申政府一旦重新開門，共和黨將與民主黨就健保稅收抵免問題展開會談。

川普在真實社群發文表示：「美國參議院在達成協議，結束這場民主黨停擺之前，不應該離開華府。如果他們還談不攏，共和黨就該立刻廢除冗長辯論（filibuster），好好照顧我們偉大的美國工人！」