政府癱瘓旅運大亂 全美逾1200航班停飛
美國聯邦政府關門期間空中交通管制員在無薪狀態下持續工作，川普政府下令縮減航班以減輕人力吃緊壓力，導致全美今天超過1200航班被取消。
航班縮減涉及40座機場，包括亞特蘭大、紐瓦克、丹佛、芝加哥、休士頓和洛杉磯等重要航空樞紐。
由於共和黨與民主黨陷入僵局，尤其在醫療保險補貼上爭執不休，自10月1日預算經費到期以來，聯邦機構逐漸停擺。許多政府雇員，包括重要的機場人員，不是無薪工作，就是被迫休假在家，等待這場危機結束。
根據航班追蹤網站FlightAware，今天預計取消航班已超過1200架次。航空數據公司Cirium表示，目前約3%美國航班遭取消，94%準時起飛。
法新社分析數據，受影響最嚴重的機場包括亞特蘭大的哈茲菲爾德-傑克森（Hartsfield-Jackson）、芝加哥歐海爾（O'Hare）、丹佛與鳳凰城等機場。
美國航空公司（American Airlines）執行長伊索姆（Robert Isom）接受CNBC訪問時表示：「這真讓人沮喪。我們不應該走到這一步。」
根據FlightAware，昨天有超過6800班美國航班延誤、約200班取消，旅客在安檢口前排起人龍。
美國聯邦參議院今天預計第15次試圖批准眾議院通過的短期撥款法案以重新啟動政府，但預料將如前14次一樣失敗。
