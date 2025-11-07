美右派轉傳IS支持紐約市長當選人 專家指為假訊息
研究人員今天說，美國右派意見領袖近日錯誤地把紐約市長當選人曼達尼與伊斯蘭國組織扯上關係，還廣泛轉傳一則假聲明，這則假聲明在社群媒體上獲得數百萬次瀏覽。
法新社報導，曼達尼（Zohran Mamdani）是美國紐約首位當選市長的穆斯林及南亞裔人士，儘管其政策主張與宗教背景遭到猛烈攻擊，他本週仍以壓倒性優勢勝選。
在馬斯克（Elon Musk）擁有的社群平台X上，大量反曼達尼帳號散布一份自稱來自伊斯蘭國（IslamicState）、名為「曼哈頓計畫行動」的聲明，該聲明暗示將在選舉日對紐約市發動攻擊，以對抗所謂的「美國侵略」。
在將這份假聲明與曼達尼連結的網紅中，包括保守派意見領袖盧默（Laura Loomer），她與美國總統川普（Donald Trump）關係密切。
其他保守派帳號也引用這份所謂的聲明，錯誤聲稱極端組織支持曼達尼當選市長。
不過，根據包括假訊息監督組織「新聞守門人」（NewsGuard）在內的多位研究人員說，這封印有伊斯蘭國旗下「阿瑪克通訊社」（Amaq）標誌的所謂聲明其實是捏造的。
美利堅大學（American University）學者克里齊斯（Meili Criezis）告訴新聞守門人，這份聲明並不具備過去來自阿瑪克通訊社的其他聲明特徵。
克里齊斯表示：「阿瑪克通訊社是由伊斯蘭國用來發布消息與宣稱對攻擊事件負責的平台，不會如截圖所示那樣發出威脅。」
另一研究團體「資訊流行病學實驗室」（Information Epidemiology Lab）也說，這份被流傳的聲明在語言、風格、格式與分發管道上，與伊斯蘭國既有的媒體操作「明顯」不同。
