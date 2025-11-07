川普砍減肥藥價…藥廠代表在白宮「當場昏倒」 台灣諾和諾德回應

美國總統川普昨天在白宮橢圓辦公室宣布減肥藥「砍藥價」協議情況，說明與諾和諾德（Novo Nordisk）及禮來（Eli Lilly）達成降低減肥藥價格的協議時，一名來賓突然昏倒，導致活動一度中斷約30分鐘。外傳昏倒者為諾和諾德全球品牌主管芬德利（Gordon Findlay）。對此，台灣諾和諾德今晚發聲明澄清，「該人士並非諾和諾德員工」。

白宮發言人李維特在事發後發表聲明，證實該名男子為現場「一家醫療保健公司」代表，目前狀況良好。台灣諾和諾德指出，今天部分外電報導指稱諾和諾德員工於美國白宮會議中暈倒。經查，該人士並非諾和諾德員工，特此澄清，盼各家媒體於相關報導中協助更正。

國會山報報導，禮來執行長戴文睿（David Ricks）當時正在致詞，川普則坐在堅毅桌後，這名賓客與其他官員及醫療保健業高層一同站在後方，卻突然倒下，需要他人協助扶倒在地。

有媒體報導，昏倒男子是諾和諾德全球品牌主管芬德利，但諾和諾德事後表示，該公司僅執行長與美國業務執行副總裁出席。戴文睿出面回應，他說，如果你待過橢圓辦公室，就會知道那裡必須站很久，溫度也偏高，「幸好白宮醫療團隊反應迅速，他現在狀況穩定，無需擔心，感謝大家關心。」

戴文睿立即詢問「你還好嗎？」聯邦醫療服務中心（CMS）主任歐茲（Mehmet Oz）及多名在場人士隨即上前協助，將男子平放在地上並抬高雙腳。川普也起身關注狀況，記者隨後被請出現場，直播畫面中斷。

記者不久返回橢圓辦公室，川普則解釋，其中一家製藥公司的代表「感到有點頭暈」。他說「你們看到他倒下了，沒事，只是把他送出去了。他有醫生照護，但他沒事。」