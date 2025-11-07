快訊

敘利亞總統夏拉將訪白宮 安理會通過決議解除制裁

中央社／ 紐約聯合國總部6日綜合外電報導

聯合國安全理事會今天表決通過美國提出的決議案，解除對敘利亞總統夏拉（Ahmed al-Sharaa）的制裁。夏拉下週將訪問白宮會晤美國總統川普

法新社報導，安理會14個理事國投贊成票，中國棄權。根據決議，安理會「決定將夏拉和內政部長哈塔布（Anas Hasan Khattab）自伊斯蘭國（IS）與蓋達組織（Al-Qaida）制裁名單中除名」。

正式解除對夏拉的制裁多具象徵意義，因他以國家領導人身分出國時，相關限制一向獲得豁免。資產凍結和武器禁運也將解除。

儘管如此，此舉獲得敘利亞稱許，外交部長席巴尼（Asaad al-Shaibani）在社群平台X上寫道：「敘利亞對美國和友好國家支持敘利亞及其人民表示感謝。」

川普將於10日接待夏拉，兩人將舉行會談。川普曾表示，夏拉在飽受戰火蹂躪的敘利亞推動和平方面取得「良好進展」。

美國駐聯合國大使瓦爾茲（Mike Waltz）說，夏拉政府「正積極履行在反恐、緝毒、消除任何化學武器殘餘及促進區域安全穩定方面的承諾」。

夏拉將首次訪問華府，也是繼9月具里程碑意義的紐約聯合國總部之行後第2次到美國。他9月成為數十年來首位在紐約聯合國大會發表演說的敘利亞總統。

夏拉先前是沙姆解放組織（HTS）領袖，去年底率領反抗軍推翻長期執政的阿塞德（Bashar al-Assad）政權。沙姆解放組織曾是蓋達組織附屬團體。

川普今年5月訪問中東期間在沙烏地阿拉伯首都利雅德（Riyadh）首次會晤夏拉。華府7月宣布不再將沙姆解放組織列為恐怖組織。

