影／川普宣布減肥藥協議突生插曲 來賓暈倒導致活動臨時喊停

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國總統川普（中）6日在白宮橢圓辦公室宣布，與禮來和諾和諾德公司達成協議以降低GLP-1減肥藥價格時，一名與會者突然昏倒。路透
美國總統川普（中）6日在白宮橢圓辦公室宣布，與禮來和諾和諾德公司達成協議以降低GLP-1減肥藥價格時，一名與會者突然昏倒。路透

美國總統川普6日在白宮橢圓辦公室宣布，已與諾和諾德（Novo Nordisk）及禮來（Eli Lilly）達成降低減肥藥價格的協議時，一名來賓突然昏倒，導致活動一度中斷約30分鐘。白宮發言人李維特隨後發表聲明，證實該名男子為現場一家醫療保健公司的代表，目前狀況良好。

國會山報報導，禮來執行長戴文睿（David Ricks）當時正在致詞，川普則坐在堅毅桌後，這名賓客與其他官員及醫療保健業高層一同站在後方，卻突然倒下，需要他人協助扶倒在地。

戴文睿立即詢問：「你還好嗎？」聯邦醫療服務中心（CMS）主任歐茲（Mehmet Oz）及多名在場人士隨即上前協助，將男子平放在地上並抬高雙腳。川普也起身關注狀況，記者隨後被請出現場，直播畫面中斷。

記者不久返回橢圓辦公室，川普則解釋，其中一家製藥公司的代表「感到有點頭暈」。他說：「你們看到他倒下了，沒事，只是把他送出去了。他有醫生照護，但他沒事。」

有媒體報導，昏倒男子是諾和諾德全球品牌主管芬德利（ Gordon Findlay），但諾和諾德事後表示，該公司僅執行長與美國業務執行副總裁出席。戴文睿則表示：「如果你待過橢圓辦公室，就會知道那裡必須站很久，溫度也偏高。幸好白宮醫療團隊反應迅速，他現在狀況穩定，無需擔心，感謝大家關心。」

