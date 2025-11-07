影／川普宣布減肥藥協議突生插曲 來賓暈倒導致活動臨時喊停

美國總統川普6日在白宮橢圓辦公室宣布，已與諾和諾德（Novo Nordisk）及禮來（Eli Lilly）達成降低減肥藥價格的協議時，一名來賓突然昏倒，導致活動一度中斷約30分鐘。白宮發言人李維特隨後發表聲明，證實該名男子為現場一家醫療保健公司的代表，目前狀況良好。

國會山報報導，禮來執行長戴文睿（David Ricks）當時正在致詞，川普則坐在堅毅桌後，這名賓客與其他官員及醫療保健業高層一同站在後方，卻突然倒下，需要他人協助扶倒在地。

戴文睿立即詢問：「你還好嗎？」聯邦醫療服務中心（CMS）主任歐茲（Mehmet Oz）及多名在場人士隨即上前協助，將男子平放在地上並抬高雙腳。川普也起身關注狀況，記者隨後被請出現場，直播畫面中斷。

BREAKING🏥 : Novo Nordisk Executive Gordon Findlay collapsed in the Oval Office.



At the same time, HHS secretary RFK Jr. immediately left the office, and Trump seems like posing for the camera.



Cowardice, lack of empathy and fear is the trademark of this administration. pic.twitter.com/facsBQX1sf — Mario (@PawlowskiMario) 2025年11月6日

記者不久返回橢圓辦公室，川普則解釋，其中一家製藥公司的代表「感到有點頭暈」。他說：「你們看到他倒下了，沒事，只是把他送出去了。他有醫生照護，但他沒事。」

有媒體報導，昏倒男子是諾和諾德全球品牌主管芬德利（ Gordon Findlay），但諾和諾德事後表示，該公司僅執行長與美國業務執行副總裁出席。戴文睿則表示：「如果你待過橢圓辦公室，就會知道那裡必須站很久，溫度也偏高。幸好白宮醫療團隊反應迅速，他現在狀況穩定，無需擔心，感謝大家關心。」