日相高市回顧外交首秀 憶對美中韓領袖第一印象

中央社／ 東京7日綜合外電報導

日本首相高市早苗近日結束一連串與外國領袖會面的外交行程後，今天在眾議院提到與美國總統川普、中國國家主席習近平、韓國總統李在明初次見面的印象。

高市10月下旬就任日相不到一週，就前往馬來西亞參加東南亞國家協會（ASEAN）相關領袖會議。接著她返日後，就接待來訪的川普（Donald Trump），並召開美日領袖會談。後來，她為了出席亞太經濟合作會議（APEC）峰會，前往韓國且在當地先後分別與李在明及習近平舉行雙邊領袖會議。

「朝日新聞」報導，她今天在眾議院接受自民黨籍的前經濟產業大臣齋藤健質詢時，提及與上述領袖初次碰面的印象。

關於川普，高市認為他「非常爽朗且具幽默感」，並表示，「在一種讓人難以相信是第一次會談的融洽氣氛中，我們舉辦了一場內容充實的會談，其中包含一些艱難的議題。」

對於習近平，高市描述「我對他的印象是非常認真的人，當時討論的內容具有深度且充實。關於懸而未解的議題，我認為雙方建立了能坦率討論的關係」。

高市回憶對李在明的印象時表示，「他非常溫暖地接待我，也在事前先充分瞭解我，我當時應該做更多功課才對。」

高市也說，李在明當時提到她的興趣如重型機車、打鼓、潛水，也稱李在明曾向她表示，「彼此都不是政治世家出身，從零一路走到現在」。她接著評價，「身處當前的戰略環境之中，（對於李在明的印象），是能共享日韓關係相關問題意識的領袖」。

李在明 川普 習近平

