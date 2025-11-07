快訊

教職求生術／北市教師流傳選校指南 「3關鍵」決定去留

共軍第三艘航母「福建號」入列！習近平：不斷提升專業技能和打仗本領

鳳凰颱風不排除「通過台灣」 氣象署曝3可能路徑 恐東北季風交互作用

美媒：白宮通知部會 不准輝達降規晶片B30A銷中

中央社／ 班加羅爾6日綜合外電報導

美國科技新聞網站The Information今天引述3名知情人士說法報導，白宮已通知其他聯邦機關不會允許輝達（NVIDIA）將降規版人工智慧（AI）晶片B30A賣給中國。

路透社根據報導指出，輝達已向多家中國客戶提供這款晶片的樣品。

報導還說，這款名為B30A的晶片可在高效組建的大型叢集中用於訓練大型語言模型，這正是許多中國企業需要的能力。

輝達發言人告訴路透社，公司「在中國競爭激烈的資料中心運算市占率為零」，因此未將中國市場納入業績預測。

白宮未立即回應路透社置評請求。

The Information引述兩名公司員工說法報導，輝達正設法調整B30A的設計，希望美國政府能重新考慮。

這家總部位於加州的公司近期在中國也遇到監管阻力。

路透社5日曾引述消息人士說法報導，北京當局最近發布指導意見，要求所有獲得國家資金的新建資料中心計畫僅能採用國產晶片。

消息人士還說，完工進度不到3成的資料中心必須拆除所有已安裝的外國晶片或取消採購計畫；進度較高的資料中心則將逐案檢視。

路透 美國 白宮

延伸閱讀

荷蘭政府預期 安世中國廠將在「幾天內」恢復晶片供應

黃仁勳下午來台！首站參訪台積電台南三奈米廠 明與張忠謀同台運動會

Google Cloud推第7代自研TPU 搶客製化晶片大餅

安世半導體僵局未解 德國車廠再拉晶片荒警報

相關新聞

裴洛西從政畫句號 川普：邪惡女人 退休對國家是好事

現年85歲的美國眾院前議長裴洛西6日宣布，將在本屆眾議員任期於2027年初結束後退休，不再競選連任，為她數十年從政生涯畫...

美國退出戰爭陰影？川普不受控風險變數多

川普並不吝於展現浮誇式、絲毫不克制的個人施政風格，基本上就與「克制」一詞的精神背道而馳。

影／川普宣布減肥藥協議突生插曲 來賓暈倒導致活動臨時喊停

美國總統川普6日在白宮橢圓辦公室宣布，已與諾和諾德（Novo Nordisk）及禮來（Eli Lilly）達成降低減肥藥...

美國年底購物季銷售額估將破天荒突破1兆美元 但成長趨緩

全美零售聯盟（NRF）6日預期，今年美國年底假期購物季的銷售額將歷來首度突破1兆美元，成長率上看4.2%，但略低於去年同...

川普稱：烏茲別克未來10年將在美投資逾1,000億美元

美國總統川普宣布，烏茲別克未來十年將在美國投資超過1,000億美元，此案將成為兩國歷來規模最大的經貿合作計畫。

川普政府傳禁止輝達降規版Blackwell晶片銷往中國

美國媒體報導，白宮已通知聯邦政府官員，將不會允許人工智慧（AI）晶片大廠輝達（NVIDIA）銷售降規版的Blackwel...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。