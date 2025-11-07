川普會晤中亞5國領袖 尋求深化關鍵礦物合作

美國總統川普今天在白宮接待中亞5國領袖時，稱關鍵礦物為一項核心要務，並強調美國政府正致力透過新的全球協議，擴大並確保美國的供應鏈。

這場與哈薩克、吉爾吉斯、塔吉克、土庫曼和烏茲別克領袖的會晤，正值華府尋求擴大美國在這個資源豐富地區影響力之際。中亞地區長期由俄羅斯主導，且日益受到中國拉攏。

路透社報導，川普稱中亞是「一個極其富庶的地區」，並表示他致力於強化美國與這5個國家的夥伴關係。

川普說：「我們政策的關鍵項目之一就是關鍵礦物。近幾週來，我的政府已透過與世界各地的盟友和友人達成協議，擴大我們的關鍵礦物供應鏈，從而強化了美國的經濟安全。」

隨著西方國家尋求供應鏈多元化，擺脫對中俄的依賴，各方對中亞地區龐大礦產財富的競爭日益激烈，這些礦產包括鈾、銅、黃金和稀土。

美國正尋求建立新的夥伴關係，以確保能取得關鍵礦物、能源及繞開地緣政治對手的陸路貿易路線。

哈薩克總統托卡葉夫（Kassym-Jomart Tokayev）稱這次會晤是「美國與中亞互動新時代的開端」。

烏茲別克總統米爾濟約耶夫（Shavkat Mirziyoyev）稱川普為「世界總統」，並提議在中亞設立一個常設秘書處。

當晚稍後，川普在他的社群平台「真實社群」（Truth Social）上宣布，烏茲別克計劃在未來10年內，對美國的關鍵領域採購並投資超過1000億美元，涵蓋關鍵礦物、汽車零組件及航空業。

C5+1機制於2015年啟動，旨在集結美國與中亞5國，共同促進在經濟、能源及安全議題上的合作。

美國與C5其他國家的代表預計也將簽署關鍵礦物合作協議。

根據政府聲明，已宣布的商業協議中，包括波音公司（Boeing）將向哈薩克、塔吉克和烏茲別克的航空業者合計出售多達37架飛機；一家名為Cove Capital的美國公司，將在政府支持的融資於哈薩克開採鎢礦。

華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）主任巴斯卡蘭（Gracelin Baskaran）表示，本屆政府將推動政府間的往來，同時也會尋求能確保美國取得重要礦物的商業協議。

巴斯卡蘭指出：「隨著中國和俄羅斯鞏固他們對該地區採礦、加工和基礎設施系統的控制，華府正尋求透過針對性的戰略計畫，建立一個實質的立足點。」