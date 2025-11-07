美國年底購物季銷售額估將破天荒突破1兆美元 但成長趨緩

快訊

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
全美零售聯盟（NRF）6日預期，今年美國年底假期購物季的銷售額將歷來首度突破1兆美元。路透
全美零售聯盟（NRF）6日預期，今年美國年底假期購物季的銷售額將歷來首度突破1兆美元。路透

全美零售聯盟（NRF）6日預期，今年美國年底假期購物季的銷售額將歷來首度突破1兆美元，成長率上看4.2%，但略低於去年同期，零售業為年底購物旺季招募的人力也是至少15年來最少。

NRF預測，11-12月的銷售額將成長3.7%-4.2%，增至1.01兆-1.02兆美元，金額高於去年同期的9,761億美元，但成長率低於去年的4.3%。NRF的預測是根據消費者支出、就業、薪資和歷史零售數據等指標的經濟模型所建立，不含汽車、汽油和餐飲服務的銷售額。

NRF執行長夏伊（Matthew Shay）說，「美國消費者的情緒或許謹慎，但基本面維持強勁」，「耶誕老人每年都匯到來，我認為這說明了購物季的發展情況」，「人們為此儲蓄、規劃，並以此為優先」。顧問機構Deloitte也在9月預估，今年年底購物季零售銷售額將突破1兆美元，今年11月-明年1月將共達約1.6兆美元。

不過，通膨居高不下、川普政府關稅的後續影響，以及聯邦政府停擺等風險，都使消費者在購買奢華禮物時更加三思。NRF首席經濟學家休斯（Mark Mathews）指出，低收入消費者正轉向購買必需品，這群消費者「減少的非必需品支出，主要為服務業部分，例如娛樂、旅遊和外出用餐等」。

他說，「消費者現在高度注重促銷，正在尋找折扣」，多數零售商都意識到這一點，將犧牲部分利潤，以維持市場競爭力。

NRF也預期，今年零售商將在年底購物季雇用26.5萬-36.5萬名季節性員工，遠少於去年同期的44.2萬人，也是至少15年來最少，反映零售商在管理增加的關稅成本之際，限制支出。

馬休斯說，目前企業聘僱環境趨緩，可歸結到一個詞：不確定性。

