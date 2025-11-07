川普稱：烏茲別克未來10年將在美投資逾1,000億美元

美國總統川普宣布，烏茲別克未來十年將在美國投資超過1,000億美元，此案將成為兩國歷來規模最大的經貿合作計畫。

川普透過社群平台貼文表示，相關資金將投入包括關鍵礦產、航空、汽車零件、基礎建設、能源與資訊科技等領域。前三年的採購與投資金額大約350億美元。

這對全年國內生產總值（GDP）僅約1,150億美元的烏茲別克而言，金額極其龐大。

這項消息發布之際，正值白宮舉辦C5+1峰會期間。這是川普首次同時在華府接待哈薩克、烏茲別克、吉爾吉斯、塔吉克與土庫曼五國領袖，美方顯然意在削弱中國與俄羅斯在中亞的影響力。

川普於會中表示：「議程重點之一是關鍵礦產，美國正與全球盟友擴展供應鏈，以確保經濟安全。」

中亞五國礦產資源豐富，蘊藏稀土、鈾、鎢等關鍵戰略原料。根據彭博報導，川普政府近期協助美企Cove Capital自哈薩克主權基金手中收購該國兩處礦區的70%股權。塔吉克總統拉赫蒙也表達與美擴大貿易合作的意願，並推銷該國稀土礦產。

川普上周才與中國國家主席習近平達成暫時協議，美方部分撤回關稅，換取北京取消稀土出口限制；但川普明言，美國仍將尋求供應多元化，以防中國再度以稀土作為經濟籌碼。

除礦產合作外，這場峰會也促成其他經貿成果，包括中亞各國計畫向波意公司採購40架飛機。川普強調，美國正與能源與礦產資源豐富的中亞建立「前所未有的合作夥伴關係」。