川普政府傳禁止輝達降規版Blackwell晶片銷往中國

美國媒體報導，白宮已通知聯邦政府官員，將不會允許人工智慧（AI）晶片大廠輝達（NVIDIA）銷售降規版的Blackwell晶片到中國大陸，顯示美國總統川普已改變心意，因為他8月時還暗示，可能允許效能降低30%-50%的Blackwell晶片銷陸。

The Information報導，輝達規劃的降規版Blackwell晶片名為「B30A」，效能遠強於美國政府目前允許輝達銷陸的其他款晶片，也優於中國大陸的國產晶片，處理效能是華為最強晶片的兩倍以上，且能在有效率地安排於大型叢集時，用來訓練大型語言模型。

報導指出，輝達之前已提供B30A的樣品給好幾家中國大陸客戶，目前仍在微調B30A的設計，希望川普政府能再度改變想法。

一名白宮官員證實，川普政府不會允許輝達銷售降規版的Blackwell晶片到中國大陸。輝達發言人則重申，該公司在中國大陸的市占率為零。

輝達執行長黃仁勳已不斷遊說川普政府批准銷售先進AI晶片到中國大陸，後來成功說服川普扭轉H20晶片的銷售禁令，條件是輝達須與政府分享15%的中國大陸銷售，但在分潤協議還沒落實為法令前，輝達仍未恢復出貨H20。同時，中國大陸政府已下令國內企業不得採購輝達AI晶片。

中國大陸政府對輝達晶片的態度還沒改變，但知情人士透露，可能允許中國大陸企業採購B30A，因為能用於訓練AI模型。

北京也視美國的出口管制為弱點和轉機，正在思索以國產晶片取代輝達目前能夠銷陸的晶片，同時推動陸企降低對輝達晶片和軟體生態系的依賴，最近已發布非正式指引，要求大型科技業者的AI推論模型減少使用輝達晶片、擴大採用國產晶片。

路透指出，中國大陸最近也已發布指引，要求所有獲得政府資金的新建資料中心，都只能使用國產晶片，完工進度不到30%的資料中心必須移除所有已安裝的外國晶片，或取消採購計畫，完工進度較高的資料中心則將逐案審核。