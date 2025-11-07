川普宣布與兩藥廠達成協議 熱門減肥藥將大降價

美國總統川普今天宣布與製藥巨擘禮來公司（Eli Lilly）和諾和諾德公司（Novo Nordisk）達成協議，降低部分熱門減肥藥物的價格，以換取政府取消對兩藥廠加徵關稅的威脅。

法新社報導，川普在白宮表示，兩家公司「已同意以大幅折扣，提供旗下最受歡迎的類胰高血糖激素胜肽-1（GLP-1）減肥藥」。

川普補充說：「禮來公司與諾和諾德承諾，將為美國患者提供『最惠國』費率的Zepbound和Wegovy。」他表示此舉將為符合資格的人降低藥品費用。

使用GLP-1受體促效劑的新一代食慾抑制藥物，包括「胰妥讚」（Ozempic）、「週纖達」（Wegovy）和「猛健樂」（Mounjaro）等品牌，因幫助人們減重的能力，近年來大受歡迎，但這類藥物在美國每月花費可能超過1000美元，已引發關切。

一名美國高階官員表示，一旦獲得批准，最新舉措預計將使特定族群的GLP-1口服起始劑量成本，降至約150美元。

川普告訴記者：「這對美國患者來說是一大勝利，將能拯救生命並改善數以百萬計美國民眾的健康。」

這名官員補充指出，這個價格將適用於主要針對長者的「聯邦醫療保險」（Medicare）、「醫療補助」（Medicaid）保險的受益人，或在TrumpRx直售網站上線後透過網站購買的人。

美國官員表示，注射型GLP-1藥物的每月費用將從平均350美元起跳，並應會隨時間逐漸降低。

今天在白宮橢圓形辦公室召開的記者會中還出現一段小插曲，一名站在川普身後的藥廠代表突然昏倒。他隨後接受川普任命的聯邦醫療保險和醫療補助服務中心主任醫師歐茲（Mehmet Oz）檢查後，歐茲表示他並無大礙。

根據福斯新聞（Fox News），這名藥廠高層是諾和諾德的全球品牌總監芬德雷（Gordon Findlay）。

白宮新聞秘書李威特（Karoline Leavitt）後來表示：「白宮醫療小組迅速採取行動，那位先生已經沒事了。」