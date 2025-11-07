美政府停擺創最長紀錄 40座主要機場7日起減班、估逾1800架次受影響

美國聯邦政府停擺6日邁入第37天，已打破美國政治史上最長紀錄，川普政府宣布全美40座主要機場自7日起削減約10%航班，以協助因應停飛航管制員人力短缺帶來的安全顧慮。衛報報導，聯合航空、西南航空及達美航空等公司已開始取消航班，以遵循聯邦航空總署（FAA）的指引。

《美聯社》在FAA確認「高運量航線」（high-volume markets）後公布名單，受影響機場遍及二十多個州，涵蓋美國最繁忙的航空樞紐，包括亞特蘭大、夏洛特、丹佛、達拉斯／沃斯堡、奧蘭多、洛杉磯、邁阿密與舊金山。

以外，紐約、休士頓與芝加哥等大城市的多座機場也將受到影響，華府地區的三座機場也在其中，勢必造成包括國會議員在內的旅客延誤與航班取消。

The 🇺🇸 FAA announced a up to 40% reduction in flights across the United States as Air traffic controllers have gone unpaid since the government shutdown began on October 1st



Here's which airports are expected to see flight cuts via CNBC



ANC - Anchorage International

ATL -… pic.twitter.com/TDRlRs3bof — Evan (@StockMKTNewz) November 6, 2025

達美航空6日晚間表示，7日將取消170個航班，8日因旅運量較低將取消較少航班。西南航空表示，7日將取消120個航班，聯合航空則計畫在7日至9日削減4%的航班。專家預測，可能有數百甚至上千班航班被取消。根據航空數據分析公司Cirium的估算，這些削減可能代表高達1800班航班、約減少26.8萬個座位。

ABC新聞指出，航班削減初期幅度約為4%，之後將逐步擴大至10%。受影響航班航班安排在早上6時到晚上10時之間。此波可能的空域關閉發生於感恩節假期前兩週，為全年旅遊最繁忙時期，也讓國會議員面臨更大壓力，必須儘速達成協議以結束停擺。

FAA署長貝德福德（Bryan Bedford）表示，減班措施旨在於政府停擺期間維持空域安全，並強調他在35年的民航市場從業經歷中，從未見過必須採取這種措施的情況。他說：「政府停擺對我們來說是一個全新的挑戰，我們唯一的職責是確保空域保持安全。我們在40個地點減少運力，這不是根據旅客量少的機場來決定，而是根據壓力所在，並確實分散壓力。」