美政府停擺創最長紀錄 40座主要機場7日起減班、估逾1800架次受影響

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國新澤西州紐瓦克自由國際機場6日晚間可見明月高懸。法新社
美國新澤西州紐瓦克自由國際機場6日晚間可見明月高懸。法新社

美國聯邦政府停擺6日邁入第37天，已打破美國政治史上最長紀錄，川普政府宣布全美40座主要機場自7日起削減約10%航班，以協助因應停飛航管制員人力短缺帶來的安全顧慮。衛報報導，聯合航空、西南航空及達美航空等公司已開始取消航班，以遵循聯邦航空總署（FAA）的指引。

《美聯社》在FAA確認「高運量航線」（high-volume markets）後公布名單，受影響機場遍及二十多個州，涵蓋美國最繁忙的航空樞紐，包括亞特蘭大、夏洛特、丹佛、達拉斯／沃斯堡、奧蘭多、洛杉磯、邁阿密與舊金山。

以外，紐約、休士頓與芝加哥等大城市的多座機場也將受到影響，華府地區的三座機場也在其中，勢必造成包括國會議員在內的旅客延誤與航班取消。

達美航空6日晚間表示，7日將取消170個航班，8日因旅運量較低將取消較少航班。西南航空表示，7日將取消120個航班，聯合航空則計畫在7日至9日削減4%的航班。專家預測，可能有數百甚至上千班航班被取消。根據航空數據分析公司Cirium的估算，這些削減可能代表高達1800班航班、約減少26.8萬個座位。

ABC新聞指出，航班削減初期幅度約為4%，之後將逐步擴大至10%。受影響航班航班安排在早上6時到晚上10時之間。此波可能的空域關閉發生於感恩節假期前兩週，為全年旅遊最繁忙時期，也讓國會議員面臨更大壓力，必須儘速達成協議以結束停擺。

FAA署長貝德福德（Bryan Bedford）表示，減班措施旨在於政府停擺期間維持空域安全，並強調他在35年的民航市場從業經歷中，從未見過必須採取這種措施的情況。他說：「政府停擺對我們來說是一個全新的挑戰，我們唯一的職責是確保空域保持安全。我們在40個地點減少運力，這不是根據旅客量少的機場來決定，而是根據壓力所在，並確實分散壓力。」

航班 機場 美國

