裴洛西從政畫句號 川普：邪惡女人 退休對國家是好事

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
美國總統川普。法新社
現年85歲的美國眾院前議長裴洛西6日宣布，將在本屆眾議員任期於2027年初結束後退休，不再競選連任，為她數十年從政生涯畫下句號；美國總統川普6日表示，他很高興裴洛西要退休了，他認為裴洛西選擇退休是為國家做出貢獻。

裴洛西至今已擔任眾議員36年，也是美國史上首位女性眾院議長，曾在2022年8月初以眾院議長身分訪問台灣，她6日宣布不再競選連任。

川普6日對裴洛西的退休做出評論，川普批評她是一名邪惡的女人，川普很高興裴洛西要退休了；川普說，他認為裴洛西的退休是為國家做出很大的貢獻，川普認為裴洛西是國家很大的累贅，指裴洛西為國家造成很大的傷害，也傷害到國家的名聲。

裴洛西與川普關係不好，最著名的事件之一是她在川普發表國情咨文演說後，當場在川普背後撕毀講稿。

