美國最高法院放行 跨性別者不得自行選擇護照性別

美國最高法院今天裁定，允許川普政府執行一項政策，即禁止跨性別與非二元性別人士在護照上選擇與其性別認同相符的性別標記。

美聯社報導，這項決定是川普政府在最高法院「緊急案件程序」中的最新勝利，意味著在相關訴訟進行期間，政府可執行這項政策。

此舉中止下級法院命令，當時命令要求政府繼續允許民眾在新護照或更新護照時，依其性別認同選擇「男性（M）」、「女性（F）」或「X」作為性別標記。最高法院的3位自由派大法官對此表示異議。

自川普第2任期開始以來，美國最高法院已在近20起短期裁定中支持政府政策，包括先前禁止跨性別者服兵役案。

在一份簡短且未署名的命令中，由保守派佔多數的最高法院表示，這項政策並不具歧視性，「在護照上顯示持有人出生時的性別，並不比顯示其出生國家更違反平等保護原則。政府只是陳述一項歷史事實，並未對任何人造成差別待遇」。

美國司法部長邦迪（Pam Bondi）對最高法院的裁決表示讚賞，稱「只有兩種性別」，表示司法部律師將繼續捍衛這項「簡單的真理」。

美國最高法院3位自由派大法官持反對意見，認為這些護照使跨性別者面臨「更多的暴力、騷擾與歧視風險」。

大法官傑克森（Ketanji Brown Jackson）在反對意見中指出：「本院再度為立即造成傷害的政策開了綠燈，這項政策缺乏充分理由。」她表示，這項政策直接源自川普的行政命令，此命令將跨性別認同形容為「虛假」且「具腐蝕性」。

參與訴訟的跨性別與非二元性別人士表示，他們因護照性別標記與外貌不符曾在機場遭受性騷擾、脫衣搜查，甚至被指控持有偽造文件。

美國國務院在川普1月發布行政命令後修改護照規定，稱美國將「依出生證明與生物性別」只承認「男性與女性」兩種性別。

舉例而言，跨性別演員謝佛（Hunter Schafer）2月時表示，她的新護照被標記為男性，儘管她的駕照與過去的護照性別都是女性。

美國民權聯盟（ACLU）高級法律顧問戴維森（JonDavidson）指出：「強迫跨性別人士攜帶違背其意願、暴露身分的護照，只會增加他們遭受騷擾與暴力的風險。這是對所有人自由做自己的沉重打擊，也助長川普政府對跨性別者及其憲法權利的攻擊。」

根據原告提供的法院文件，護照上出現性別標記始於1970年代中期。1990年代初起，政府允許人們憑醫療文件修改性別標記。拜登總統於2021年推動改革，取消醫療證明要求，允許非二元人士選擇「X」性別標記，這是多年訴訟的結果。