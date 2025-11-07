川普特使稱有新國家將加入亞伯拉罕協議 傳為哈薩克

中央社／ 華盛頓6日綜合外電報導

美國總統川普的特使魏科夫表示，美國預計今天稍晚公布有一個新國家將加入「亞伯拉罕協議」。已有數個國家依據該協議，與以色列關係正常化。

法新社報導，魏科夫（Steve Witkoff）在邁阿密（Miami）舉行的美洲商業論壇上說：「我今晚要飛回華府，因為我們今晚將宣布，又有一個國家加入亞伯拉罕協議（Abraham Accords）。」

被問及是哪個國家將加入時，魏科夫告訴福斯新聞頻道（Fox News）主持人拜爾（Bret Baier）：「我不確定現在是否已經對外公開。」

Axios新聞網站指出，這個新國家是位於中亞的哈薩克。該國與以色列已維持數十年外交關係，據傳這次加入是為了幫亞伯拉罕協議「重振活力」。

哈薩克總統是今天赴白宮與川普（Donald Trump）會晤的5位中亞國家領袖之一。

在川普第一任總統任期內，阿拉伯聯合大公國、巴林和摩洛哥於2020年依據亞伯拉罕協議，與以色列關係正常化。

沙烏地阿拉伯也曾跟美國談判與以色列關係正常化，但在2023年10月巴勒斯坦人組織「哈瑪斯」（Hamas）攻擊以色列、加薩走廊（Gaza Strip）爆發戰爭後，沙烏地暫停了相關談判。

