裴洛西宣布不再尋求連任 傳奇生涯將劃下句點

美國聯邦眾議院前議長、民主黨重量級人物裴洛西宣布不再尋求連任眾議員，傳奇生涯將劃下句點。她不僅是眾院首位女性議長，也可以說是美國政壇最具影響力人物。

美聯社報導，代表舊金山近40年的裴洛西（NancyPelosi）今天宣布這項決定。

她在致選民的影片中說道：「我將不再尋求競選國會連任。」

英國廣播公司新聞網（BBC News）報導，這標誌著一段傳奇政治生涯將就此劃下句點。現年85歲的裴洛西是美國眾院首位女議長，2003年至2023年間擔任眾院民主黨團領袖。

裴洛西表示：「在我們邁步向前之際，我想對我深愛的城市說：舊金山，要相信你們的力量。」

「我們締造了歷史，也推動了進步。我們一直走在前端，現在更須持續這樣做，積極參與我們的民主，並為我們所珍視的美國理想而奮鬥。」

她在影片中神情愉悅地展望未來，同時播放從政數十年建樹，宣告將履行最後一年任期。她也向把自己送進國會的選民們喊話，呼籲在美國和在全球繼續傳承理念。

裴洛西曾於2022年8月2日至3日訪問台灣，成為繼1997年時任美國眾議院議長金瑞契（Newt Gingrich）之後訪台層級最高的美國政要。

她於晉見時任總統蔡英文時強調，台灣之行向外界清楚表達「我們絕對不會背棄對台灣的承諾」。蔡總統肯定裴洛西是台灣最堅定友人。