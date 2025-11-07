政府停擺衝擊 美航空業將削減航班

快訊

經濟日報／ 國際中心／綜合外電

美國政府5日宣布，為緩解飛航管制人員的壓力，將在全美40個「高流量」市場減少10%的航班。隨著政府關門邁入第二個月，航管人員下周將再度領不到薪資。

這波航班削減措施將於7日生效，屆時航班誤點與取消情況可能增加。

此舉為前所未見，可能影響貨運作業與商務旅客，在感恩節旅遊旺季前夕，也可能打亂民眾的行程計畫，屆時預計將有創紀錄的美國人出門旅行。

美國運輸部長達菲說：「肯定會有人感到沮喪。但歸根究底，我們唯一的職責就是確保這片空域盡可能維持安全。」

代表美國主要航空公司的美國航空協會發表聲明表示：「我們正在與聯邦政府合作，了解新減班措施的所有細節，並將努力減輕對乘客與貨運業者的衝擊。」

美國聯邦航空總署（FAA）署長貝德福強調，航空系統依然安全，且運作效率跟政府關門前一樣。但他表示，在對數據進行檢視後，包括飛行員自願提交的安全揭露報告，凸顯了飛航管制人員的疲勞問題引發關切。

貝德福說：「我們開始看到一些跡象，表明系統中的疲勞正在累積，我們認為有必要減輕這種壓力。」

航管人員與運輸安全局人員等聯邦職員目前無薪工作。儘管由於人力短缺，出現零星航班中斷情況，但系統仍相對穩定。不過，達菲警告這可能會對旅客帶來「混亂」，以強調結束10月1日開始的政府停擺的必要性。

