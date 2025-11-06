聽新聞
0:00 / 0:00

數次與川普正面交鋒…美國史上首位女性眾院議長 裴洛西宣布退休

聯合報／ 編譯羅方妤／即時報導
時任美國眾院議長裴洛西2021年5月在國會山莊召開每周記者會。路透
時任美國眾院議長裴洛西2021年5月在國會山莊召開每周記者會。路透

紐約時報報導，85歲的美國眾院議長裴洛西6日宣布，她將在本屆聯邦眾議員任期於2027年初結束後退休，不再競選連任。這將為她數十年的從政生涯畫下句號。

截至今年，裴洛西擔任聯邦眾議員已有36年，也是美國史上首位女性眾院議長。她推動具里程碑意義的歐記健保、氣候變遷立法和基礎建設專案，並與總統川普正面交鋒。

裴洛西在大約六分鐘長的影片中，著重講述她所代表的舊金山市所克服的困難和取得的進展，以及她自己晉升到眾院議長的心路歷程。

裴洛西說：「我一直對眾院的同僚們說，無論他們給我什麼頭銜，無論是眾院議長、少數黨領袖還是黨鞭，對我而言最大的榮耀都是站在眾院的講台上，並說『我代表舊金山的選民發言』。正因如此，我想要讓你們，也就是我的舊金山同胞們率先知道，我不會再競選連任國會議員。」

裴洛西表示：「我懷著感恩的心，期待作為你們引以為傲的代表，度過我為各位服務的最後一年。展望未來，我想對這座我深愛的城市說：舊金山的市民們，要認識到你們的力量。我們創造了歷史，創造了進步，始終引領潮流。現在我們必須持續下去，積極參與民主進程，為我們珍視的美國理想而奮鬥。」

CNN報導，外界先前普遍猜測，裴洛西會在這次任期結束後退休，這次任期是她擔任眾院議長數年來首次以普通議員身分在國會任職。裴洛西在1987年首度當選聯邦眾議員，並於2007年成為美國史上首位女性眾院議長，任職至 2011 年，當時民主黨失去了眾議院的控制權；隨後，她於2019年重返議長之位，直至2023年。

她在2022年8月初訪問台灣，引發中國大陸不滿，共軍隨後進行規模破紀錄、為期數日的「圍台」軍演，至今共軍機艦仍頻頻越過台海中線。

她也是一位傑出的籌款人，為民主黨競選活動籌集了超過13億美元的資金。

眾院 眾議員 裴洛西 美國

延伸閱讀

曾親自來訪挺台！美眾院前議長裴洛西將離開國會 近40年職涯畫句點

民主黨地方選舉完勝 更堅持「健保談判」換政府重啟

WSJ：3場大勝開拓民主黨復興之路 共和黨應視為「預警」

共和黨地方選舉失利 川普促結束政府關門狀態

相關新聞

數次與川普正面交鋒…美國史上首位女性眾院議長 裴洛西宣布退休

紐約時報報導，85歲的美國前眾院議長裴洛西6日宣布，她將在本屆聯邦眾議員任期於2027年初結束後退休，不再競選連任。這將...

曾親自來訪挺台！美眾院前議長裴洛西將離開國會 近40年職涯畫句點

2022年曾走訪台灣的美國眾議院議員裴洛西6日宣布不會尋求連任，意味她近40年的國會職涯即將畫下句點。

美駐星大使履新 盼與星國深化科技安全等領域合作

美國駐新加坡新任大使辛哈已抵任，辛哈指出，美國總統川普已指示他在相互尊重及共同優先事項的基礎上，提升美星兩國合作的目標與...

亞美民調╱近半亞裔選民挺曼達尼 經濟是關鍵20%

亞美法律援助處(AALDEF)與亞美聯盟(AAF)5日公布2025年紐約市選舉的「亞裔選民出口民調」顯示，近半數亞裔選民...

紐約首位穆斯林市長 阿拉伯媒體慶賀 曼達尼出生地烏干達受鼓舞

美國民主黨左翼新星曼達尼（Zohran Mamdani）在紐約市長選舉中勝出，將成為紐約首位穆斯林市長；阿拉伯國家媒體慶...

民主黨地方選舉完勝 更堅持「健保談判」換政府重啟

民主黨4日在關鍵的地方選舉完勝，極大鼓舞了民主黨人要求延長健保補貼以換取結束政府停擺的決心。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。