數次與川普正面交鋒…美國史上首位女性眾院議長 裴洛西宣布退休
紐約時報報導，85歲的美國前眾院議長裴洛西6日宣布，她將在本屆聯邦眾議員任期於2027年初結束後退休，不再競選連任。這將為她數十年的從政生涯畫下句號。
截至今年，裴洛西擔任聯邦眾議員已有36年，也是美國史上首位女性眾院議長。她推動具里程碑意義的歐記健保、氣候變遷立法和基礎建設專案，並與總統川普正面交鋒。
裴洛西在大約六分鐘長的影片中，著重講述她所代表的舊金山市所克服的困難和取得的進展，以及她自己晉升到眾院議長的心路歷程。
裴洛西說：「我一直對眾院的同僚們說，無論他們給我什麼頭銜，無論是眾院議長、少數黨領袖還是黨鞭，對我而言最大的榮耀都是站在眾院的講台上，並說『我代表舊金山的選民發言』。正因如此，我想要讓你們，也就是我的舊金山同胞們率先知道，我不會再競選連任國會議員。」
裴洛西表示：「我懷著感恩的心，期待作為你們引以為傲的代表，度過我為各位服務的最後一年。展望未來，我想對這座我深愛的城市說：舊金山的市民們，要認識到你們的力量。我們創造了歷史，創造了進步，始終引領潮流。現在我們必須持續下去，積極參與民主進程，為我們珍視的美國理想而奮鬥。」
CNN報導，外界先前普遍猜測，裴洛西會在這次任期結束後退休，這次任期是她擔任眾院議長數年來首次以普通議員身分在國會任職。裴洛西在1987年首度當選聯邦眾議員，並於2007年成為美國史上首位女性眾院議長，任職至 2011 年，當時民主黨失去了眾議院的控制權；隨後，她於2019年重返議長之位，直至2023年。
她在2022年8月初訪問台灣，引發中國大陸不滿，共軍隨後進行規模破紀錄、為期數日的「圍台」軍演，至今共軍機艦仍頻頻越過台海中線。
她也是一位傑出的籌款人，為民主黨競選活動籌集了超過13億美元的資金。
