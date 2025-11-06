曾親自來訪挺台！美眾院前議長裴洛西將離開國會 近40年職涯畫句點
2022年曾走訪台灣的美國眾議院議員裴洛西6日宣布不會尋求連任，意味她近40年的國會職涯即將畫下句點。
85歲的裴洛西是美國眾議院首位女議長，兩屆議長任期橫跨四任總統，她也帶領眾議院民主黨人近20年。裴洛西在上傳至社群媒體的影片中說：「我熱愛在國會為大家發聲，所以我希望讓各位，也就是我的舊金山同胞先知道這個消息：我不會在國會尋求連任。」
裴洛西挺台立場鮮明，2022年8月曾來台並與前總統蔡英文會面。英國金融時報（FT）日前披露美國總統川普拒絕賴清德總統過境美國，裴洛西對此認為這是危險訊號，代表美國面對台灣議題時可能被迫保持沉默，這是中國國家主席習近平的一大勝利。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言