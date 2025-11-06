曾親自來訪挺台！美眾院前議長裴洛西將離開國會 近40年職涯畫句點

經濟日報／ 編譯林文彬／綜合外電
美國眾議院前議長裴洛西2022年曾來台與前總統蔡英文會面。美聯社
美國眾議院前議長裴洛西2022年曾來台與前總統蔡英文會面。美聯社

2022年曾走訪台灣美國眾議院議員裴洛西6日宣布不會尋求連任，意味她近40年的國會職涯即將畫下句點。

85歲的裴洛西是美國眾議院首位女議長，兩屆議長任期橫跨四任總統，她也帶領眾議院民主黨人近20年。裴洛西在上傳至社群媒體的影片中說：「我熱愛在國會為大家發聲，所以我希望讓各位，也就是我的舊金山同胞先知道這個消息：我不會在國會尋求連任。」

裴洛西挺台立場鮮明，2022年8月曾來台並與前總統蔡英文會面。英國金融時報（FT）日前披露美國總統川普拒絕賴清德總統過境美國，裴洛西對此認為這是危險訊號，代表美國面對台灣議題時可能被迫保持沉默，這是中國國家主席習近平的一大勝利。

