走廊上撞一下惹殺機 佛州15歲青少年校外「輸贏」槍殺同學

聯合新聞網／ 綜合報導
美國一件本來是走廊上的小擦撞事件，竟演變為校園槍殺案。示意圖，非當事人。圖／ingimage
美國一件本來是走廊上的小擦撞事件，竟演變為校園槍殺案。示意圖，非當事人。圖／ingimage

美國佛州日前發生一起校園悲劇。兩名青少年在學校走廊上撞到對方，因而引發口角。沒想到本來小小的衝突，在放學後竟演變成致命槍擊案，15歲男學生就這樣開槍將同學擊斃。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，這起事件發生在今年10月9日。兩名當事人是15歲的雷丁（Jacori Redding）和16歲的達爾馬西（Pinien Dalmacy），就讀佛州的橡樹嶺高中（Oak Ridge High School）。

奧蘭治郡警長米納（John Mina）在記者會上透露，這起事件起因只是在走廊上擦撞。雷丁撞到達爾馬西後拒絕道歉，隨後約好放學到附近的公園「輸贏」。不過雖然兩人只是青少年，雷丁卻帶了槍到現場，對達爾馬西連開兩槍，隨即逃回學校。

達爾馬西後來搶救不及喪命，警方則在學校餐廳找到雷丁將他逮捕，並在書包中找到作案槍枝。本來檢察官以持槍過失殺人和校園內持有槍械等少年犯行對雷丁提出控訴，但檢察官於11月5日提出將以成年人身分對雷丁提出告訴，他將面臨最長30年的刑期。

據當地報導指出，雷丁在就學期間就因肢體衝突受到17次懲處。不僅如此，他還有汽車竊盜重罪和無暴力拒捕等前科。調查人員還發現，雷丁在訊息中告訴他人：「我要讓他以為只是打一架，再『砰！』一聲把他幹掉」。

達爾馬西的媽媽在募款網站GoFundMe形容兒子是「笑容滿面的男孩」。她難過地表示，從來沒想過會因為在走廊上一次碰撞就失去兒子，全家人現在仍深陷悲痛之中。

美國 槍擊

相關新聞

裴洛西從政畫句號 川普：邪惡女人 退休對國家是好事

現年85歲的美國眾院前議長裴洛西6日宣布，將在本屆眾議員任期於2027年初結束後退休，不再競選連任，為她數十年從政生涯畫...

美國退出戰爭陰影？川普不受控風險變數多

川普並不吝於展現浮誇式、絲毫不克制的個人施政風格，基本上就與「克制」一詞的精神背道而馳。

考量公共負擔 領福利難獲綠卡 將退休者嚴審

川普政府重新擴大移民法「公共負擔」(public charge)考量範圍。國務院5日發出電報，下令美國駐全球各地使領館依...

川普政府上任後已撤銷8萬非移民簽證 近半因酒駕、攻擊、盜竊

國務院一名高級官員5日表示，川普政府自1月20日上任以來，已撤銷約8萬份非移民簽證，理由包括酒後駕車、攻擊及盜竊等罪行。

裴洛西宣布退休不選連任 川普：邪惡女退休對國家是好事

現年85歲的眾院前議長裴洛西(Nancy Pelosi)6日宣布，將在本屆眾議員任期於2027年初結束後退休，不再競選連...

