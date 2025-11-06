快訊

中午才親上火線解釋…補充保費改革引爆民怨喊卡 衛福部晚間也出聲

「又大又強」颱風鳳凰上看強颱 北轉影響台灣可能路徑曝光

還想跑？藝人閃兵爆不完 內政部擬加重刑責、逾36歲補服替代役

日本最東離島附近蘊藏稀土 將評估與美國合作開採

中央社／ 東京6日綜合外電報導

日本首相高市早苗今天在參議院接受質詢期間，提到在日本最東邊的南鳥島周邊海域開採稀土時表示，有意評估與美國之間具體的合作方式。

共同社與「日本經濟新聞」報導，高市上月28日與訪日的美國總統川普（Donald Trump），簽署確保稀土供應有關的合作文件。而日本政府將在明年1月起，於南鳥島附近海域試驗性挖掘稀土。

高市今天在參議院全體會議接受質詢時提到，日方明年1月將從深度達6000公尺的深海，試驗性抽取含有稀土的泥土。她強調，「對於日本與美國雙方而言，確保從多樣管道取得稀土相當重要」。

「日本經濟新聞」今年7月報導，根據東京大學的研究，南鳥島附近深海蘊藏超過1600萬噸稀土。

南鳥島屬於小笠原群島，距離日本本州約1800公里，是日本最東端的島嶼，行政區域劃分為東京都小笠原村。

日本經濟 稀土 美國

延伸閱讀

中國大陸團隊首次在蕨類植物中 發現稀土成礦現象

日股基金受惠企業獲利動能與資金回流趨勢 長線布局成市場焦點

陸抗議高市早苗與林信義會談 日外相：不違背日方立場

日本列17個重點投資領域 推動日相高市早苗經濟政策

相關新聞

美駐星大使履新 盼與星國深化科技安全等領域合作

美國駐新加坡新任大使辛哈已抵任，辛哈指出，美國總統川普已指示他在相互尊重及共同優先事項的基礎上，提升美星兩國合作的目標與...

亞美民調╱近半亞裔選民挺曼達尼 經濟是關鍵20%

亞美法律援助處(AALDEF)與亞美聯盟(AAF)5日公布2025年紐約市選舉的「亞裔選民出口民調」顯示，近半數亞裔選民...

紐約首位穆斯林市長 阿拉伯媒體慶賀 曼達尼出生地烏干達受鼓舞

美國民主黨左翼新星曼達尼（Zohran Mamdani）在紐約市長選舉中勝出，將成為紐約首位穆斯林市長；阿拉伯國家媒體慶...

民主黨地方選舉完勝 更堅持「健保談判」換政府重啟

民主黨4日在關鍵的地方選舉完勝，極大鼓舞了民主黨人要求延長健保補貼以換取結束政府停擺的決心。

贏下該贏的選戰有何可喜？經濟學人示警民主黨 莫因紐約市勝選沖昏頭

美國紐約市、維吉尼亞州與新澤西州等地4日舉行首長選舉，結果由民主黨大勝，一吐去年總統大選慘敗的怨氣。這場選舉也是川普第二...

WSJ：3場大勝開拓民主黨復興之路 共和黨應視為「預警」

維吉尼亞州州長、新澤西州州長和紐約市長4日選舉都由民主黨候選人大勝，華爾街日報分析指出，對民主黨這個在川普總統治理下士氣...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。