日本最東離島附近蘊藏稀土 將評估與美國合作開採

日本首相高市早苗今天在參議院接受質詢期間，提到在日本最東邊的南鳥島周邊海域開採稀土時表示，有意評估與美國之間具體的合作方式。

共同社與「日本經濟新聞」報導，高市上月28日與訪日的美國總統川普（Donald Trump），簽署確保稀土供應有關的合作文件。而日本政府將在明年1月起，於南鳥島附近海域試驗性挖掘稀土。

高市今天在參議院全體會議接受質詢時提到，日方明年1月將從深度達6000公尺的深海，試驗性抽取含有稀土的泥土。她強調，「對於日本與美國雙方而言，確保從多樣管道取得稀土相當重要」。

「日本經濟新聞」今年7月報導，根據東京大學的研究，南鳥島附近深海蘊藏超過1600萬噸稀土。

南鳥島屬於小笠原群島，距離日本本州約1800公里，是日本最東端的島嶼，行政區域劃分為東京都小笠原村。