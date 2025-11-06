快訊

中央社／ 新加坡6日專電

美國新加坡新任大使辛哈已抵任，辛哈指出，美國總統川普已指示他在相互尊重及共同優先事項的基礎上，提升美星兩國合作的目標與層次，尤其期待在科技、能源及安全等領域與新加坡展開合作。

美國駐新加坡新任大使辛哈（Anjani Sinha）10月宣誓上任，當時大使館在臉書發文指出，辛哈期待不久後前往新加坡遞交國書並正式履新。

美國駐新加坡大使館今天發布新聞資料表示，辛哈抵達新加坡展開任期。辛哈指出，新加坡不僅是美國友邦，也是美國企業的重要樞紐，更是維持區域穩定的支柱，期待與新加坡政府及人民合作，進一步深化雙邊合作關係。

辛哈表示，川普（Donald Trump）已指示他在相互尊重及共同優先事項的基礎上，提升美星兩國合作的目標與層次，尤其期待在科技、能源及安全等領域與新加坡展開合作；「作為一名醫師，我的職涯一直致力於與人建立連結並實現成果，期待將同樣的合作精神運用到大使工作上，深化美星關係」。

根據美國駐新加坡大使館資訊，辛哈是一名擁有數十年骨科手術與運動醫學臨床經驗的醫師，也是一名企業家，曾設立多家專科醫療機構。今年3月，川普在社群平台發文宣布，提名辛哈為駐新加坡大使。

美駐星大使履新 盼與星國深化科技安全等領域合作

