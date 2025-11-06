聽新聞
美密西西比州化工廠爆炸 氨氣外洩居民急撤
美國官員表示，密西西比州一座氫氣與氮產品製造廠今天發生爆炸，造成氨氣外洩，迫使附近居民撤離。
美聯社報導，密西西比州州長李維茲（TateReeves）在社群平台X上發文表示，全州各地的緊急應變人員正在因應CF工業（CF Industries）位於雅柔市（Yazoo City）北方工廠的無水氨外洩事件。他指出，目前尚未傳出有人員死亡或受傷。
他說：「感謝所有密西西比州所有第一線應變人員與緊急主管，迅速對這起外洩事件作出反應。」
CF工業發表聲明表示，目前沒有人員受傷，「事發時在場的所有員工與承包人員均確認平安」。
這座雅柔市工廠設有一座氨氣廠、4座硝酸廠與其他工廠，能儲存約4萬8000噸氨氣，但目前還不清楚爆炸發生時的實際儲量。
密西西比州環境品質部（Mississippi Department ofEnvironmental Quality）在社群平台X上發文表示：「空氣監測作業已展開，並將持續進行，直到確保公眾安全為止。」
根據明尼蘇達州農業部（Minnesota Department ofAgriculture），無水氨常用來當作肥料，為玉米與小麥作物提供氮元素。若人體接觸到氣態與液態無水氨，可能會造成灼傷。
