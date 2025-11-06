小摩執行長戴蒙支持美國政府入股扶植攸關國安企業 看好阿根廷經濟翻轉

摩根大通（JPMorgan Chase）執行長戴蒙周三接受路透專訪表示，他認同美國政府基於國安理由，選擇性入股特定企業的做法。

戴蒙說：「我們必須讓這些公司有機會存活並建立真正的事業，否則中國就會搶先削弱他們的競爭力。」他舉例指出，國防部的合約可做為貸款抵押，協助企業在美國設廠。

談到投資中國大陸的風險時，戴蒙表示，摩根大通對在中國的交易「審查相當嚴格」。他說：「美國政府會明確規定哪些中國企業我們能做生意、哪些不能，我們完全遵守這些指引，但同時也會自行進行風險評估。」

他同日接受CNN專訪，談到人工智慧（AI）對員工人事的影響時表示，若AI導入順利，摩根大通的人事規模可能維持穩定，甚至略為增加。他指出，整體而言，AI將減輕許多職務負擔，「但同時也會創造新的工作機會」。

戴蒙談到阿根廷金融問題時說，阿根廷最終可能不需要向銀行貸款，他說阿根廷總統米雷伊在整頓阿根廷疲弱經濟方面表現良好。

戴蒙對路透說：「約有1,000億美元的外資可能回流阿根廷。現在已有多家大型企業想在當地投資。」

他並說：「如果米雷伊能在這個任期內、甚至下一個任期持續推動改革，阿根廷就有可能徹底翻轉。」戴蒙上月曾在布宜諾斯艾利斯與米雷伊會面，形容他是「一股自然力量」，並肯定阿根廷在抑制通膨和推動經濟成長方面的成果。

米雷伊的政黨在10月期中國會選舉中大勝，選民以選票授權他繼續推行包含嚴厲緊縮措施在內的經濟改革。

戴蒙表示，銀行「可能沒有必要」對阿根廷提供貸款。摩根大通在阿根廷已有超過百年歷史，曾多次參與阿根廷的債務重整。他說：「我們過去曾為阿根廷提供特別融資，如果他們有需要，我們隨時願意傾聽。」

戴蒙也說，他相信美國聯準會（Fed）將維持獨立運作，但強調美國總統川普仍會對利率發表看法，而歷任總統通常都傾向支持較低利率。

他說：「總統已明確表示支持Fed的獨立性，同時也表達會自由地說出自己的想法。我認為Fed仍會保持獨立。」

在地區性銀行整併上，他說：「我認為應該允許他們合併，政府不該決定誰能合併……這正是董事會存在的理由。」

「許多小型銀行本身表現就很出色……不一定非得透過合併來競爭，但有些銀行可能覺得有這個需要。」