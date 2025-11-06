快訊

中午開始活豬運輸、明凌晨開賣 台中市禁打包營養午餐再一周

DNA在現場！羅浮宮劫案嫌犯曝光 重機網紅曾任博物館保全

高雄林園幼兒園虐童逼青蛙跳、下跪 教育局證實：3家全解約、8人停職

小摩執行長戴蒙支持美國政府入股扶植攸關國安企業 看好阿根廷經濟翻轉

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
戴蒙談到阿根廷金融問題時說，阿根廷最終可能不需要向銀行貸款。路透
戴蒙談到阿根廷金融問題時說，阿根廷最終可能不需要向銀行貸款。路透

摩根大通（JPMorgan Chase）執行長戴蒙周三接受路透專訪表示，他認同美國政府基於國安理由，選擇性入股特定企業的做法。

戴蒙說：「我們必須讓這些公司有機會存活並建立真正的事業，否則中國就會搶先削弱他們的競爭力。」他舉例指出，國防部的合約可做為貸款抵押，協助企業在美國設廠。

談到投資中國大陸的風險時，戴蒙表示，摩根大通對在中國的交易「審查相當嚴格」。他說：「美國政府會明確規定哪些中國企業我們能做生意、哪些不能，我們完全遵守這些指引，但同時也會自行進行風險評估。」

他同日接受CNN專訪，談到人工智慧（AI）對員工人事的影響時表示，若AI導入順利，摩根大通的人事規模可能維持穩定，甚至略為增加。他指出，整體而言，AI將減輕許多職務負擔，「但同時也會創造新的工作機會」。

戴蒙談到阿根廷金融問題時說，阿根廷最終可能不需要向銀行貸款，他說阿根廷總統米雷伊在整頓阿根廷疲弱經濟方面表現良好。

戴蒙對路透說：「約有1,000億美元的外資可能回流阿根廷。現在已有多家大型企業想在當地投資。」

他並說：「如果米雷伊能在這個任期內、甚至下一個任期持續推動改革，阿根廷就有可能徹底翻轉。」戴蒙上月曾在布宜諾斯艾利斯與米雷伊會面，形容他是「一股自然力量」，並肯定阿根廷在抑制通膨和推動經濟成長方面的成果。

米雷伊的政黨在10月期中國會選舉中大勝，選民以選票授權他繼續推行包含嚴厲緊縮措施在內的經濟改革。

戴蒙表示，銀行「可能沒有必要」對阿根廷提供貸款。摩根大通在阿根廷已有超過百年歷史，曾多次參與阿根廷的債務重整。他說：「我們過去曾為阿根廷提供特別融資，如果他們有需要，我們隨時願意傾聽。」

戴蒙也說，他相信美國聯準會（Fed）將維持獨立運作，但強調美國總統川普仍會對利率發表看法，而歷任總統通常都傾向支持較低利率。

他說：「總統已明確表示支持Fed的獨立性，同時也表達會自由地說出自己的想法。我認為Fed仍會保持獨立。」

在地區性銀行整併上，他說：「我認為應該允許他們合併，政府不該決定誰能合併……這正是董事會存在的理由。」

「許多小型銀行本身表現就很出色……不一定非得透過合併來競爭，但有些銀行可能覺得有這個需要。」

阿根廷 米雷伊 美國

延伸閱讀

反擊北京！川普政府傳推動「美元化」 這國是首批頭號目標

古生物研究震撼彈！7千萬年前「恐龍蛋」曝光 保存狀態完美

阿根廷親美執政黨獲川普紓困背書 國會期中選舉大勝

阿根廷國會選舉 總統期中考 川普政府金援力挺有但書

相關新聞

川普仍然能抱走「和平獎」？FIFA設新獎項另闢蹊徑

國際足球總會 （FIFA）宣布，將於12月5日在華府甘迺迧中心頒發首屆「FIFA和平獎」，由FIFA主席英凡提諾親自頒獎...

美密西西比州化工廠爆炸　氨氣外洩居民急撤

美國官員表示，密西西比州一座氫氣與氮產品製造廠今天發生爆炸，造成氨氣外洩，迫使附近居民撤離

小摩執行長戴蒙支持美國政府入股扶植攸關國安企業 看好阿根廷經濟翻轉

摩根大通（JPMorgan Chase）執行長戴蒙周三接受路透專訪表示，他認同美國政府基於國安理由，選擇性入股特定企業的...

紐約市長當選人曼達尼　過渡團隊全由女性領軍

紐約市長當選人曼達尼（Zohran Mamdani）今天宣布，他的過渡團隊全由女性領軍，其中包括前聯邦貿易委員會（FTC...

川普政府起訴FBI前局長柯米挨轟 法官痛批先起訴後調查

美國聯邦法官費茲派翠克（William Fitzpatrick）5日在維吉尼亞州法庭上，當庭痛斥川普欽點的檢察官哈利根（...

中國學者走私生物入美遭起訴 FBI：學術研究不是藉口

美國密西根大學3名中國學者10月拒絕配合校內對於走私生物材料入境的調查，於搭機離境時遭攔截，今天因串謀走私及不實陳述的罪...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。