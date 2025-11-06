川普政府起訴FBI前局長柯米挨轟 法官痛批先起訴後調查

美國聯邦法官費茲派翠克（William Fitzpatrick）5日在維吉尼亞州法庭上，當庭痛斥川普欽點的檢察官哈利根（Lindsey Halligan），批評她在起訴FBI前局長柯米（James Comey)）案中「先起訴、後調查」。原本例行的聽證會，意外成為司法體系對川普用人與司法干預的公開控訴。

哈利根9月被倉促任命為東維吉尼亞地區檢察官，接替拒絕起訴柯米的前任。她指控柯米在2016年「通俄門」調查中對國會作偽證與妨礙調查，但法院發現司法部遲未交出從柯米好友、哥倫比亞大學教授李奇曼（Daniel C. Richman）取得的通訊紀錄，促使法官下令強制公開。

費茲派翠克在庭上直言，「這案子很不尋常，我們正處於『先起訴後調查』的狀態。」他並要求司法部提交大陪審團文件，讓辯方檢視哈利根呈報的證據。此舉被視為對檢方動機的重大質疑，也顯示法院對川普政府司法操作的耐心已到極限。

柯米律師團指控此案為「報復性起訴」，並質疑哈利根任命的合法性。川普過去多次公開要求司法部長邦迪（Pam Bondi）「立即起訴」柯米與其他政敵，外界認為這起訴案正是白宮政治報復的延伸。

多名檢察官形容此案「政治味濃厚、法理薄弱」，恐重創司法公信。柯米全程沉默出席聽證，象徵美國司法體系與總統權力的正面衝突進一步升溫。