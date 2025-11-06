快訊

獨／是真的！台中這家飯店住1晚86元有早餐可泡澡 網友急敲碗

趙少康726罷免量票案 北檢認定2次故意亮票…起訴求從重量刑

台股早盤上漲逾300點 重返兩萬八、台積電漲10元

聽新聞
0:00 / 0:00

川普政府起訴FBI前局長柯米挨轟 法官痛批先起訴後調查

聯合報／ 編譯張佑生／即時報導
FBI前局長柯米透過視訊參加聽證會，舉手宣誓。路透
FBI前局長柯米透過視訊參加聽證會，舉手宣誓。路透

美國聯邦法官費茲派翠克（William Fitzpatrick）5日在維吉尼亞州法庭上，當庭痛斥川普欽點的檢察官哈利根（Lindsey Halligan），批評她在起訴FBI前局長柯米（James Comey)）案中「先起訴、後調查」。原本例行的聽證會，意外成為司法體系對川普用人與司法干預的公開控訴。

哈利根9月被倉促任命為東維吉尼亞地區檢察官，接替拒絕起訴柯米的前任。她指控柯米在2016年「通俄門」調查中對國會作偽證與妨礙調查，但法院發現司法部遲未交出從柯米好友、哥倫比亞大學教授李奇曼（Daniel C. Richman）取得的通訊紀錄，促使法官下令強制公開。

費茲派翠克在庭上直言，「這案子很不尋常，我們正處於『先起訴後調查』的狀態。」他並要求司法部提交大陪審團文件，讓辯方檢視哈利根呈報的證據。此舉被視為對檢方動機的重大質疑，也顯示法院對川普政府司法操作的耐心已到極限。

柯米律師團指控此案為「報復性起訴」，並質疑哈利根任命的合法性。川普過去多次公開要求司法部長邦迪（Pam Bondi）「立即起訴」柯米與其他政敵，外界認為這起訴案正是白宮政治報復的延伸。

多名檢察官形容此案「政治味濃厚、法理薄弱」，恐重創司法公信。柯米全程沉默出席聽證，象徵美國司法體系與總統權力的正面衝突進一步升溫。

司法 川普 檢察官

延伸閱讀

共和黨地方選舉失利 川普促結束政府關門狀態

美中關稅休戰 川普拍板…中方取消對美農產品重稅

美財長貝森特：訴訟案若結果不利川普 徵關稅還有備案

川普：美股受政府關門影響 但預計仍將創新高

相關新聞

紐約市長當選人曼達尼　過渡團隊全由女性領軍

紐約市長當選人曼達尼（Zohran Mamdani）今天宣布，他的過渡團隊全由女性領軍，其中包括前聯邦貿易委員會（FTC...

川普政府起訴FBI前局長柯米挨轟 法官痛批先起訴後調查

美國聯邦法官費茲派翠克（William Fitzpatrick）5日在維吉尼亞州法庭上，當庭痛斥川普欽點的檢察官哈利根（...

中國學者走私生物入美遭起訴 FBI：學術研究不是藉口

美國密西根大學3名中國學者10月拒絕配合校內對於走私生物材料入境的調查，於搭機離境時遭攔截，今天因串謀走私及不實陳述的罪...

美國政府持續關門　FAA下令40處機場砍10%航班

美國川普政府今天宣布，為緩解飛航管制人員的壓力，將在全美40個「高流量」市場減少10%的航班。隨著政府關門邁入第2個月，...

川普要砸800億美元廣建核電廠！西屋可能重生上市 政府將成大股東

美國川普政府計劃投入數百億美元，支持西屋電氣（Westinghouse）興建核電廠，此舉可能讓西屋轉型為一家獨立上市公司...

美聯邦政府關門36天創紀錄 川普稱導致共和黨地方敗選

美國聯邦政府關門在11月5日進入第36天，創下新的最長紀錄，美國總統川普5日不但呼籲民主黨立即讓政府開門，川普也施壓共和...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。