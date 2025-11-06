快訊

獨／是真的！台中這家飯店住1晚86元有早餐可泡澡 網友急敲碗

趙少康726罷免量票案 北檢認定2次故意亮票…起訴求從重量刑

台股早盤上漲逾300點 重返兩萬八、台積電漲10元

紐約市長當選人曼達尼　過渡團隊全由女性領軍

中央社／ 紐約5日綜合外電報導

紐約市長當選人曼達尼（Zohran Mamdani）今天宣布，他的過渡團隊全由女性領軍，其中包括前聯邦貿易委員會（FTC）主席麗娜汗（Lina Khan）。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，此一過渡團隊聯合主席團成員包括麗娜汗、前第一副市長托瑞斯-斯普林格（Maria Torres-Springer）、紐約市聯合勸募會主席波尼亞（Grace Bonilla）、主管衛生與公共服務的前副市長哈左格（Melanie Hartzog），以及政治顧問利奧波德（Elana Leopold）。

麗娜汗是佛蒙特州參議員桑德斯（Bernie Sanders）堅定盟友。她在民主黨總統拜登（Joe Biden）執政期間曾任聯邦貿易委員會主席，積極推動反壟斷。

麗娜汗的任命代表曼達尼將繼續挑戰他所謂的「寡頭政治」。曼達尼曾呼籲對富人增稅，以支應旨在降低生活成本的各項政策。曼達尼將於1月1日就任市長。

曼達尼也預告其它「將執行我們政策方向領導人」的任命，「這些人之中有些大家耳熟能詳，有些則不然」。

曼達尼說「我們將廣徵人才」，「我們將與為改善市府奮戰的第一線組織者、經驗豐富的資深人士、來自全國，乃至世界各地的政策專家，以及最了解自己社區需求的一般民眾對話。」

曼達尼呼籲支持者重啟捐款，資助「順利過渡到1月1日就職典禮前的各項準備工作」。他解釋過渡團隊需要人員、研究和基礎設施，所有項目都需要資金。

「令我興奮的是，這筆資金將來自那些把我們帶到今天此處的人，那些被紐約市政治拋棄的勞動人民，」

曼達尼補充說，白宮在他勝選後並未聯繫他，但他表示願與美國總統川普對話。川普曾嘲諷他是「共產主義者」，並威脅撤回對他家鄉的聯邦撥款。

曼達尼說，「有興趣與川普總統探討如何攜手為紐約市民服務，無論是兌現他競選時關於生活成本的承諾，還是解決紐約市民反映的諸多問題，例如川普總統在華盛頓推動通過的法案，將會對他們的生活造成巨大影響。」

曼達尼表示期待對話進行，如果有什麼事可以造福市民，他隨時準備與任何人相談。

紐約 川普 團隊

延伸閱讀

共和黨地方選舉失利 川普促結束政府關門狀態

美中關稅休戰 川普拍板…中方取消對美農產品重稅

美財長貝森特：訴訟案若結果不利川普 徵關稅還有備案

川普：美股受政府關門影響 但預計仍將創新高

相關新聞

紐約市長當選人曼達尼　過渡團隊全由女性領軍

紐約市長當選人曼達尼（Zohran Mamdani）今天宣布，他的過渡團隊全由女性領軍，其中包括前聯邦貿易委員會（FTC...

川普政府起訴FBI前局長柯米挨轟 法官痛批先起訴後調查

美國聯邦法官費茲派翠克（William Fitzpatrick）5日在維吉尼亞州法庭上，當庭痛斥川普欽點的檢察官哈利根（...

中國學者走私生物入美遭起訴 FBI：學術研究不是藉口

美國密西根大學3名中國學者10月拒絕配合校內對於走私生物材料入境的調查，於搭機離境時遭攔截，今天因串謀走私及不實陳述的罪...

美國政府持續關門　FAA下令40處機場砍10%航班

美國川普政府今天宣布，為緩解飛航管制人員的壓力，將在全美40個「高流量」市場減少10%的航班。隨著政府關門邁入第2個月，...

川普要砸800億美元廣建核電廠！西屋可能重生上市 政府將成大股東

美國川普政府計劃投入數百億美元，支持西屋電氣（Westinghouse）興建核電廠，此舉可能讓西屋轉型為一家獨立上市公司...

美聯邦政府關門36天創紀錄 川普稱導致共和黨地方敗選

美國聯邦政府關門在11月5日進入第36天，創下新的最長紀錄，美國總統川普5日不但呼籲民主黨立即讓政府開門，川普也施壓共和...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。