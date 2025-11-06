紐約市長當選人曼達尼　過渡團隊全由女性領軍

紐約市長當選人曼達尼（Zohran Mamdani）今天宣布，他的過渡團隊全由女性領軍，其中包括前聯邦貿易委員會（FTC）主席麗娜汗（Lina Khan）。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，此一過渡團隊聯合主席團成員包括麗娜汗、前第一副市長托瑞斯-斯普林格（Maria Torres-Springer）、紐約市聯合勸募會主席波尼亞（Grace Bonilla）、主管衛生與公共服務的前副市長哈左格（Melanie Hartzog），以及政治顧問利奧波德（Elana Leopold）。

麗娜汗是佛蒙特州參議員桑德斯（Bernie Sanders）堅定盟友。她在民主黨總統拜登（Joe Biden）執政期間曾任聯邦貿易委員會主席，積極推動反壟斷。

麗娜汗的任命代表曼達尼將繼續挑戰他所謂的「寡頭政治」。曼達尼曾呼籲對富人增稅，以支應旨在降低生活成本的各項政策。曼達尼將於1月1日就任市長。

曼達尼也預告其它「將執行我們政策方向領導人」的任命，「這些人之中有些大家耳熟能詳，有些則不然」。

曼達尼說「我們將廣徵人才」，「我們將與為改善市府奮戰的第一線組織者、經驗豐富的資深人士、來自全國，乃至世界各地的政策專家，以及最了解自己社區需求的一般民眾對話。」

曼達尼呼籲支持者重啟捐款，資助「順利過渡到1月1日就職典禮前的各項準備工作」。他解釋過渡團隊需要人員、研究和基礎設施，所有項目都需要資金。

「令我興奮的是，這筆資金將來自那些把我們帶到今天此處的人，那些被紐約市政治拋棄的勞動人民，」

曼達尼補充說，白宮在他勝選後並未聯繫他，但他表示願與美國總統川普對話。川普曾嘲諷他是「共產主義者」，並威脅撤回對他家鄉的聯邦撥款。

曼達尼說，「有興趣與川普總統探討如何攜手為紐約市民服務，無論是兌現他競選時關於生活成本的承諾，還是解決紐約市民反映的諸多問題，例如川普總統在華盛頓推動通過的法案，將會對他們的生活造成巨大影響。」

曼達尼表示期待對話進行，如果有什麼事可以造福市民，他隨時準備與任何人相談。