快訊

獨／是真的！台中這家飯店住1晚86元有早餐可泡澡 網友急敲碗

趙少康726罷免量票案 北檢認定2次故意亮票…起訴求從重量刑

台股早盤上漲逾300點 重返兩萬八、台積電漲10元

中國學者走私生物入美遭起訴 FBI：學術研究不是藉口

中央社／ 華盛頓5日專電
圖為被捕示意圖。圖／AI生成
圖為被捕示意圖。圖／AI生成

美國密西根大學3名中國學者10月拒絕配合校內對於走私生物材料入境的調查，於搭機離境時遭攔截，今天因串謀走私及不實陳述的罪名被起訴。美國聯邦調查局局長巴特爾表示，學術研究不能成為違法行為的藉口。

美國密西根州東區檢察官辦公室今天發布聲明指出，28歲的徐柏（Xu Bai，音譯）及27歲的張峰帆（Fengfan Zhang，音譯）被控共謀走私生物材料入境美國，30歲的張志勇（Zhiyong Zhang，音譯）則被控向官方作不實陳述。

3人皆為持J-1簽證在密西根大學實驗室進行研究的訪問學者。刑事訴狀指出，2024年及2025年間，徐柏和張峰帆多次收到從中國寄來、夾帶隱藏生物材料的包裹，這些物品與線蟲相關。

寄件人為中國公民韓成軒（Chengxuan Han，音譯）。韓當時正在中國一所大學攻讀博士學位，於2025年6月前往美國，在密西根大學的實驗室工作。韓成軒近期已就3項走私罪名及一項作不實陳述的罪名認罪。

密西根大學隨後因為韓成軒的狀況啟動內部調查，而今天被起訴的3人「均拒絕參與調查」，因此被解聘。

起訴書指出，密西根大學於10月8日撤銷這3人的「學生及交換訪客登錄系統」（SEVIS）紀錄，這表示他們不再符合J-1簽證要求。國土安全部後續將他們列為「可驅逐對象」。

3人原本預訂從密西根底特律都會機場回中國的機票，但未如期於10月15日搭機。執法人員後來得知，他們改訂了10月16日從紐約甘迺迪國際機場（JFK）出發的航班，但在機場被海關攔截。

美國海關在檢查過程中，張志勇否認與韓成軒合作，並稱從未見過此人。然而，他2025年的簽證申請表顯示，韓成軒是他在中國的聯絡人。

調查人員於起訴書寫道：「當被問到是否曾收到韓成軒的包裹時，張志勇顯示多種緊張行為，包括右眼只在談到韓成軒時跳動，且無法完全解釋是否收過包裹。」

另兩人則坦承收過韓成軒的包裹。

美國聯邦調查局局長巴特爾（Kash Patel）透過聲明表示，今天被起訴的中國公民涉嫌多次向美國走私生物材料，學術研究不能成為非法活動的藉口。

美國移民暨海關執法局（ICE）代理局長里昂（Todd Lyons）則指出，這起案件凸顯「解決外國學生和交流訪問計畫漏洞的重要性」。「教育機構必須強化招生程序，以防止被利用，正如本案所示，這種利用可能對國家安全造成風險。」

美國 走私 材料

延伸閱讀

大馬泡麵、模型車藏千萬元大麻 竹聯幫、越南移工走私埋公墓

密西根2男受伊斯蘭國影響 密謀萬聖節恐攻被捕

美參議員致函川普政府　請求協助大馬打擊美晶片走私至中國

坦尚尼亞雜貨輪私運肉品來台 高雄外海攔截百餘噸...4櫃已發臭

相關新聞

紐約市長當選人曼達尼　過渡團隊全由女性領軍

紐約市長當選人曼達尼（Zohran Mamdani）今天宣布，他的過渡團隊全由女性領軍，其中包括前聯邦貿易委員會（FTC...

川普政府起訴FBI前局長柯米挨轟 法官痛批先起訴後調查

美國聯邦法官費茲派翠克（William Fitzpatrick）5日在維吉尼亞州法庭上，當庭痛斥川普欽點的檢察官哈利根（...

中國學者走私生物入美遭起訴 FBI：學術研究不是藉口

美國密西根大學3名中國學者10月拒絕配合校內對於走私生物材料入境的調查，於搭機離境時遭攔截，今天因串謀走私及不實陳述的罪...

美國政府持續關門　FAA下令40處機場砍10%航班

美國川普政府今天宣布，為緩解飛航管制人員的壓力，將在全美40個「高流量」市場減少10%的航班。隨著政府關門邁入第2個月，...

川普要砸800億美元廣建核電廠！西屋可能重生上市 政府將成大股東

美國川普政府計劃投入數百億美元，支持西屋電氣（Westinghouse）興建核電廠，此舉可能讓西屋轉型為一家獨立上市公司...

美聯邦政府關門36天創紀錄 川普稱導致共和黨地方敗選

美國聯邦政府關門在11月5日進入第36天，創下新的最長紀錄，美國總統川普5日不但呼籲民主黨立即讓政府開門，川普也施壓共和...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。