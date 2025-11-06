川普要砸800億美元廣建核電廠！西屋可能重生上市 政府將成大股東
美國川普政府計劃投入數百億美元，支持西屋電氣（Westinghouse）興建核電廠，此舉可能讓西屋轉型為一家獨立上市公司，而美國政府將成為主要股東之一。
美國商務部上周與西屋現有股東，加拿大礦業巨擘Cameco和資產管理公司Brookfield，簽署協議，擬投入800億美元在全美各地興建西屋設計的核電廠。
根據協議，如果西屋估值在2029年1月前衝上300億美元，聯邦政府可要求公司進行IPO。在這種情況下，政府將可持有西屋最多8%股權。
Cameco營運長Grant Isaac周三在財報後電話會議上表示，屆時將視情況考慮讓西屋分拆上市。協議並未強迫Cameco和Brookfield在2029年出售西屋持股，但兩家公司「保留所有選項」。
不過，美國政府的持股權益有個重要前提：必須正式簽署具體合約啟動總總值800億美元的反應爐建設計畫，權益才會生效。Isaac說，資金來源可能包括能源部貸款或來自「其他司法管轄區」的融資。
西屋設計的AP1000是新一代大型核反應爐，可產生1吉瓦電力，足以供應逾75萬戶家庭。川普政府希望在全美部署這款反應爐，以滿足資料中心與製造業日益上升的用電需求。
然而，西屋過去在喬治亞與南卡羅萊納州的AP1000項目，因預算超支與延誤而在2017年破產。該公司於2023年被Brookfield和Cameco聯手收購，前者持股51%、後者49%。
Isaac指出，核能產業需要一批大型訂單來帶動市場和供應鏈復甦，美國政府的投資承諾正扮演這個催化劑角色，協助解決融資問題。
