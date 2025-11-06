快訊

獨／是真的！台中這家飯店住1晚86元有早餐可泡澡 網友急敲碗

趙少康726罷免量票案 北檢認定2次故意亮票…起訴求從重量刑

台股早盤上漲逾300點 重返兩萬八、台積電漲10元

美聯邦政府關門36天創紀錄 川普稱導致共和黨地方敗選

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
美國國會山莊。記者陳熙文／攝影
美國國會山莊。記者陳熙文／攝影

美國聯邦政府關門在11月5日進入第36天，創下新的最長紀錄，美國總統川普5日不但呼籲民主黨立即讓政府開門，川普也施壓共和黨盡快結束政府關門，呼籲共和黨終結冗長辯論（filibuster）的國會程序，讓共和黨不必依靠民主黨的支持。

另外，民主黨4日贏得地方選舉，川普5日稱聯邦政府關門是共和黨失敗的主因之一。

適逢川普贏得美國總統大選滿周年，川普5日上午與共和黨參議員共進早餐，但議題聚焦民主黨地方選舉勝選，和聯邦政府關門等。

川普4日迎來任內的第一場地方選舉，也被視為川普政府執政表現的首場檢驗，最後由民主黨大獲全勝，分別拿下紐約市長、紐澤西州長、維吉尼亞州州長選舉。川普5日表示，民主黨勝選不利於共和黨，也不利於任何人。

川普認為說，聯邦政府關門是共和黨敗選的主因之一，並指出是民主黨造成的政府關門，但他們卻沒有得到應得的責難；川普也認為說，民主黨短期內不會採取行動讓政府開門。

川普也在談話中再次呼籲共和黨是時候終結冗長辯論的國會程序，否則共和黨在接下來的3又4分之一年的時間裡，將無法通過任何法案；川普表示，如果民主黨連延長撥款法案都不願意通過，他們不會同意通過任何法案。

根據NBC報導指出，川普持續要求終結冗長辯論，讓參議院多數黨領袖熊恩（John Thune）和其他共和黨領袖陷入尷尬的局面；熊恩和很多共和黨參議員都反對終結賦權給少數黨的冗長辯論，讓少數黨得以牽制或阻止他們反對的法案。

報導表示，終結冗長辯論在短期內有助於共和黨，但黨內不少人警告說，若民主黨未來重返執政，可能對共和黨造成傷害。

川普5日下午在邁阿密舉行的美國商業論壇發表談話，川普批評極左派民主黨正讓上百萬名美國人無法獲得營養補充助計畫（SNAP）的補貼、讓聯邦政府員工無法拿到薪資，還讓數千名旅客困在機場。

川普呼籲說，是時候參議院少數黨領袖舒默（Chuck Schumer）和極左派民主黨停止玩弄民眾的生活，通過撥款法案，立即讓政府開門。

美國聯邦政府上次關門發生在川普的第一任總統任期，聯邦政府關門長達35天，這次政府關門截至5日為止已達36天，創下最長紀錄。

參議院4日第14次針對聯邦眾議院通過的短期延長撥款法案表決，以54票比44票未能跨過60票的同意票門檻，5日未再表決，但傳出兩黨有意達成協議來打破僵局。

川普 共和黨 民主黨

延伸閱讀

新聞分析／最高法院即使限權也不退！川普關稅戰勢難逆轉

保守派大法官也不挺？美最高院審川普關稅 四大重點一次看

共和黨地方選舉失利 川普促結束政府關門狀態

美財長貝森特：訴訟案若結果不利川普 徵關稅還有備案

相關新聞

紐約市長當選人曼達尼　過渡團隊全由女性領軍

紐約市長當選人曼達尼（Zohran Mamdani）今天宣布，他的過渡團隊全由女性領軍，其中包括前聯邦貿易委員會（FTC...

川普政府起訴FBI前局長柯米挨轟 法官痛批先起訴後調查

美國聯邦法官費茲派翠克（William Fitzpatrick）5日在維吉尼亞州法庭上，當庭痛斥川普欽點的檢察官哈利根（...

中國學者走私生物入美遭起訴 FBI：學術研究不是藉口

美國密西根大學3名中國學者10月拒絕配合校內對於走私生物材料入境的調查，於搭機離境時遭攔截，今天因串謀走私及不實陳述的罪...

美國政府持續關門　FAA下令40處機場砍10%航班

美國川普政府今天宣布，為緩解飛航管制人員的壓力，將在全美40個「高流量」市場減少10%的航班。隨著政府關門邁入第2個月，...

川普要砸800億美元廣建核電廠！西屋可能重生上市 政府將成大股東

美國川普政府計劃投入數百億美元，支持西屋電氣（Westinghouse）興建核電廠，此舉可能讓西屋轉型為一家獨立上市公司...

美聯邦政府關門36天創紀錄 川普稱導致共和黨地方敗選

美國聯邦政府關門在11月5日進入第36天，創下新的最長紀錄，美國總統川普5日不但呼籲民主黨立即讓政府開門，川普也施壓共和...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。