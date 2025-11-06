美聯邦政府關門36天創紀錄 川普稱導致共和黨地方敗選

美國聯邦政府關門在11月5日進入第36天，創下新的最長紀錄，美國總統川普5日不但呼籲民主黨立即讓政府開門，川普也施壓共和黨盡快結束政府關門，呼籲共和黨終結冗長辯論（filibuster）的國會程序，讓共和黨不必依靠民主黨的支持。

另外，民主黨4日贏得地方選舉，川普5日稱聯邦政府關門是共和黨失敗的主因之一。

適逢川普贏得美國總統大選滿周年，川普5日上午與共和黨參議員共進早餐，但議題聚焦民主黨地方選舉勝選，和聯邦政府關門等。

川普4日迎來任內的第一場地方選舉，也被視為川普政府執政表現的首場檢驗，最後由民主黨大獲全勝，分別拿下紐約市長、紐澤西州長、維吉尼亞州州長選舉。川普5日表示，民主黨勝選不利於共和黨，也不利於任何人。

川普認為說，聯邦政府關門是共和黨敗選的主因之一，並指出是民主黨造成的政府關門，但他們卻沒有得到應得的責難；川普也認為說，民主黨短期內不會採取行動讓政府開門。

川普也在談話中再次呼籲共和黨是時候終結冗長辯論的國會程序，否則共和黨在接下來的3又4分之一年的時間裡，將無法通過任何法案；川普表示，如果民主黨連延長撥款法案都不願意通過，他們不會同意通過任何法案。

根據NBC報導指出，川普持續要求終結冗長辯論，讓參議院多數黨領袖熊恩（John Thune）和其他共和黨領袖陷入尷尬的局面；熊恩和很多共和黨參議員都反對終結賦權給少數黨的冗長辯論，讓少數黨得以牽制或阻止他們反對的法案。

報導表示，終結冗長辯論在短期內有助於共和黨，但黨內不少人警告說，若民主黨未來重返執政，可能對共和黨造成傷害。

川普5日下午在邁阿密舉行的美國商業論壇發表談話，川普批評極左派民主黨正讓上百萬名美國人無法獲得營養補充助計畫（SNAP）的補貼、讓聯邦政府員工無法拿到薪資，還讓數千名旅客困在機場。

川普呼籲說，是時候參議院少數黨領袖舒默（Chuck Schumer）和極左派民主黨停止玩弄民眾的生活，通過撥款法案，立即讓政府開門。

美國聯邦政府上次關門發生在川普的第一任總統任期，聯邦政府關門長達35天，這次政府關門截至5日為止已達36天，創下最長紀錄。

參議院4日第14次針對聯邦眾議院通過的短期延長撥款法案表決，以54票比44票未能跨過60票的同意票門檻，5日未再表決，但傳出兩黨有意達成協議來打破僵局。