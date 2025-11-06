快訊

獨／是真的！台中這家飯店住1晚86元有早餐可泡澡 網友急敲碗

趙少康726罷免量票案 北檢認定2次故意亮票…起訴求從重量刑

台股早盤上漲逾300點 重返兩萬八、台積電漲10元

聽新聞
0:00 / 0:00

美國政府持續關門　FAA下令40處機場砍10%航班

中央社／ 華盛頓5日綜合外電報導
圖為美國紐約肯尼迪國際機場塔台。新華社
圖為美國紐約肯尼迪國際機場塔台。新華社

美國川普政府今天宣布，為緩解飛航管制人員的壓力，將在全美40個「高流量」市場減少10%的航班。隨著政府關門邁入第2個月，航管人員下週將再度領不到薪資。

「華盛頓郵報」報導，這波航班削減措施將於7日生效，屆時航班誤點與取消情況可能增加。政府官員表示，受影響市場的進一步細節將於明天公布。

此舉為前所未見，可能影響貨運作業與商務旅客，在感恩節旅遊旺季前夕，也可能打亂民眾的行程計畫，屆時預計將有創紀錄的美國人出門旅行。

美國運輸部長達菲（Sean Duffy）說：「肯定會有人感到沮喪。但歸根究底，我們唯一的職責就是確保這片空域盡可能維持安全。」

代表美國主要航空公司的美國航空協會（Airlinesfor America）發表聲明表示：「我們正在與聯邦政府合作，了解新減班措施的所有細節，並將努力減輕對乘客與貨運業者的衝擊。」

美國聯邦航空總署（FAA）署長貝德福（BryanBedford）與達菲一同發表這份聲明，他強調航空系統依然安全，且運作效率跟政府關門前一樣。但他表示，在對數據進行檢視後，包括飛行員自願提交的安全揭露報告，凸顯了飛航管制人員的疲勞問題引發關切。

貝德福說：「我們開始看到一些跡象，表明系統中的疲勞正在累積，我們認為有必要減輕這種壓力。」

航管人員與運輸安全局（Transportation SecurityAdministration）人員等聯邦職員目前無薪工作。儘管由於人力短缺，出現零星航班中斷情況，但系統仍相對穩定。不過，達菲警告這可能會對旅客帶來「混亂」，以強調結束10月1日開始的政府停擺的必要性。

美國航空 航班

延伸閱讀

傳招待美方無人出席 林佳龍稱CNN被認知作戰？外交部回應

紐約選出首位穆斯林市長 阿拉伯國家媒體慶賀

美中關稅休戰 川普拍板…中方取消對美農產品重稅

美財長貝森特：訴訟案若結果不利川普 徵關稅還有備案

相關新聞

紐約市長當選人曼達尼　過渡團隊全由女性領軍

紐約市長當選人曼達尼（Zohran Mamdani）今天宣布，他的過渡團隊全由女性領軍，其中包括前聯邦貿易委員會（FTC...

川普政府起訴FBI前局長柯米挨轟 法官痛批先起訴後調查

美國聯邦法官費茲派翠克（William Fitzpatrick）5日在維吉尼亞州法庭上，當庭痛斥川普欽點的檢察官哈利根（...

中國學者走私生物入美遭起訴 FBI：學術研究不是藉口

美國密西根大學3名中國學者10月拒絕配合校內對於走私生物材料入境的調查，於搭機離境時遭攔截，今天因串謀走私及不實陳述的罪...

美國政府持續關門　FAA下令40處機場砍10%航班

美國川普政府今天宣布，為緩解飛航管制人員的壓力，將在全美40個「高流量」市場減少10%的航班。隨著政府關門邁入第2個月，...

川普要砸800億美元廣建核電廠！西屋可能重生上市 政府將成大股東

美國川普政府計劃投入數百億美元，支持西屋電氣（Westinghouse）興建核電廠，此舉可能讓西屋轉型為一家獨立上市公司...

美聯邦政府關門36天創紀錄 川普稱導致共和黨地方敗選

美國聯邦政府關門在11月5日進入第36天，創下新的最長紀錄，美國總統川普5日不但呼籲民主黨立即讓政府開門，川普也施壓共和...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。