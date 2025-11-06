聽新聞
0:00 / 0:00
黃仁勳預言中國將打贏AI戰：美國領先有限 北京一招化解差距
輝達（Nvidia）執行長黃仁勳警告，美國恐在人工智慧（AI）競賽中敗給中國，原因在於中方擁有更低的能源成本與更寬鬆的監管環境。他周三在金融時報AI未來高峰會的場邊受訪時直言：「中國將贏得AI競賽。」
根據金融時報報導，黃仁勳指包括美國與英國在內的西方國家陷入「憤世嫉俗」情緒的阻礙，呼籲「重拾樂觀」。
他批評，美國各州紛紛推出AI新規，恐形成「50套不同法規」，扼殺創新；相較之下，中國透過能源補貼支撐AI產業，「電幾乎免費」，有效減輕企業使用華為、寒武紀等國產晶片時所面臨的高耗能成本壓力。
他先前就曾警告，美國AI模型領先幅度有限，若持續封鎖晶片出口，恐削弱全球對美國技術的依賴。
但美國總統川普於川習會後再度強調，將禁止中國使用輝達最先進的Blackwell晶片。他表示：「最先進的產品，除了美國，不能允許別人擁有。可以讓他們與輝達做生意，但不能拿到最先進的。」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言