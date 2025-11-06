快訊

共和黨地方選舉失利 川普促結束政府關門狀態

中央社／ 華盛頓5日專電
美國聯邦政府關門，功能停擺日數，創下政府停擺最長紀錄。(路透)

民主黨昨晚在美國多場地方選舉勝出，共和黨籍的美國總統川普今天將共和黨選舉失利歸咎於聯邦政府關門，並敦促共和黨人終結「阻撓議事」（filibuster）規則，以解決國會兩黨針對預算的僵局，讓政府重新開門。

「華盛頓郵報」（The Washington Post）報導，隨著民主黨橫掃多場選戰，對共和黨在2026年期中選舉的前景構成威脅，川普（Donald Trump）表現出一股迫切感。

川普今早在白宮與共和黨聯邦參議員會面時表示：「我們必須重啟國家運作，我們今天下午要做到的方法就是終結阻撓議事。」

「阻撓議事」規則允許100名參議員中的41人阻止任何法案進入辯論或表決程序。外電報導，過去兩黨都曾利用這項制度作為制衡手段，這項規則基本上迫使民主、共和兩黨必須尋求跨黨派合作的解決方案。

共和黨和民主黨籍國會議員的預算僵局觸發聯邦政府停擺，至今已邁入第36天，創下美國史上政府關門天數最長的紀錄，甚至影響了數百萬美國人的糧食援助。

川普先前一直將政府關門的責任歸咎於民主黨領袖。不過，據報導，近期民調顯示，更多美國人將政府關門的責任歸咎於川普和共和黨；這場關門導致大批聯邦員工被迫放無薪假，並威脅到多項聯邦服務的資金來源。

民主黨候選人史班伯格（Abigail Spanberger）和薛瑞爾（Mikie Sherrill）昨天分別在維吉尼亞州與紐澤西州州長選舉中以壓倒性優勢勝出。

民主黨候選人曼達尼（Zohran Mamdani）也以巨大優勢擊敗主要對手、前紐約州長古莫（AndrewCuomo），當選紐約市長。古莫曾獲得川普背書。

華郵報導，川普今天表示，政府關門問題在選民心中占了重要位置。他這番言論可能讓國會議員看到結束預算僵局的希望。

民主黨已表示，除非川普與共和黨同意延長COVID-19疫情時期的補助，以防止健保保費上漲，否則他們不會同意撥款讓政府重新開門。共和黨領袖堅稱，在民主黨投票同意重啟政府之前，他們不會進行任何談判。

