民主黨左翼新星當選紐約市長 川普批共產主義經濟噩夢
在美國民主黨左翼新星曼達尼當選紐約市長後，美國總統川普今天再度抨擊曼達尼是「共產主義者」，並批評他將帶來「經濟噩夢」。
英國廣播公司（BBC）及法新社報導，川普在佛州邁阿密發表演說時指出，紐約市選了一名「共產主義者」，由於曼達尼（Zohran Mamdani）當選，紐約人將逃離「共產主義」。
川普也提及：「全體美國人要面臨的抉擇再明顯不過。我們要在共產主義與常識間做出抉擇。」對於曼達尼當選紐約市長，川普指稱：「我們昨晚在紐約失去了一些主權。」
他還說：「我們對手端出的是經濟噩夢，而我們呈現的是經濟奇蹟。他們將美國擺在最後，我們將美國置於首位。」
曼達尼主張社會民主主義路線，承諾向富人增稅，擴大社會福利，吸引大批年輕支持者，但他不僅遭到共和黨抨擊，在民主黨內也引起疑慮。
川普曾批評曼達尼是「共產主義者」和「激進左派瘋子」，民主黨高層則憂心曼達尼的路線過度左傾，可能讓民主黨丟掉全國性中間選民。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言