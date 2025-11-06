紐約選出首位穆斯林市長 阿拉伯國家媒體慶賀

中央社／ 紐約5日綜合外電報導

美國民主黨左翼新星曼達尼（Zohran Mamdani）昨天在紐約市長選舉中勝出，將成為紐約首位穆斯林市長。阿拉伯國家媒體慶賀他的勝選，以色列媒體則聚焦他的反以立場。

英國廣播公司（BBC）報導，卡達「阿拉伯電視台」（Al-Araby TV）與沙烏地阿拉伯資助的「中東日報」（Asharq AL-Awsat）等多家媒體指出，曼達尼將成為「美國最大城市的首位穆斯林市長」。

「阿拉伯衛星電視台」（Al Arabiya）與「天空新聞阿拉伯台」（Sky News Arabia）形容，曼達尼是美國總統川普的強烈反對者。

卡達「半島電視台」（Al Jazeera）則報導，曼達尼是一名被指控為共產主義者的穆斯林，在紐約市創下歷史。

阿拉伯國家社群媒體用戶也慶祝曼達尼勝選，有人認為他當選與其反以色列、支持巴勒斯坦的立場有關，另有一些人將他的勝選視為「美國猶太復國主義者的挫敗」。

以色列右翼媒體「今日以色列報」（Israel Hayom）則形容曼達尼是美國「最顯著的反猶太復國主義聲音之一」。

美國 以色列 穆斯林

延伸閱讀

以色列辦媒體高峰會 要與記者多溝通

被指紐約宴客等無人 林佳龍：CNN背後有認知作戰集團應更正

外交負面新聞多 林佳龍：認知作戰問題

談以色列輝達海外總部 林右昌：台北可以再加把勁

相關新聞

非美國出生 民主黨版川普 無緣白宮

卅日歲的民主黨紐約州州眾議員曼達尼成為美國最大城市紐約的首位穆斯林市長，也是紐約市逾一個世紀以來最年輕市長。曼達尼主打讓...

川普噩夢來臨？ 曼達尼贏紐約市

美國民主黨兩名女將四日贏得維吉尼亞州和新澤西州州長選舉，民主黨候選人曼達尼也擊敗紐約州前州長古莫，成為紐約市第一個穆斯林...

民主黨新星造勢像派對 療癒Z世代

在紐約布魯克林，一名廿九歲青年在生日聚會上迎來一群「拉票朋友」，一位剛失戀的廿七歲女孩因政治志工活動結識全新朋友圈；東村...

民主黨地方選舉大獲全勝 川普：政府關門是共和黨失敗主因

美國總統川普4日迎來任內的第一場地方選舉，也被視為川普政府執政表現的首場檢驗，最後由民主黨大獲全勝，分別拿下紐約市長、紐...

曼達尼當選紐約市長「紅潮」來襲？華爾街憂慮加深但仍盼合作

隨著民主黨籍社會主義人士曼達尼（Zohran Mamdani）4日當選美國紐約市長，華爾街人士紛紛一改先前大肆批評態度，...

學開手排車更專心？美國家長掀「防分心」訓練風潮

在美國麻薩諸塞州，一名父親選擇用手排車教兒子開車，希望藉此訓練專注力、杜絕分心駕駛。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。