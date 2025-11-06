民主黨新星曼達尼當選紐約市長 矢言挺身而出對抗川普

美國民主黨左翼新星曼達尼（Zohran Mamdani）今天當選紐約市長。他在勝選後首場記者會上表示，自己將為紐約市挺身而出對抗川普。

英國廣播公司（BBC）報導，曼達尼在記者會上指出，紐約市目前正面臨雙重危機，一是威權政府，二是負擔能力危機。

曼達尼提及：「我的工作是兩者兼顧。我將為這個城市挺身而出，同時也會確保大家不把紐約的所有問題都歸咎於華府。」

他還說，白宮尚未就他當選一事向他道賀，他將敞開與川普對話的大門。