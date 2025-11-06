非美國出生 民主黨版川普 無緣白宮

卅日歲的民主黨紐約州州眾議員曼達尼成為美國最大城市紐約的首位穆斯林市長，也是紐約市逾一個世紀以來最年輕市長。曼達尼主打讓紐約市民「活得下去」，成功吸引大批支持者。他與妻子杜瓦吉透過交友軟體 Hinge結識，更反映出其作風與Ｚ世代相合，擅以共同語言爭取年輕選民認同。

曼達尼的競選過程讓人想起美國首位黑人總統歐巴馬，但曼達尼一九九一年出生非洲烏干達，父母皆印度裔，七歲時全家移民美國，他直至二○一八年才成為美國公民，按現行法律出生時必須為美國公民才能成為正副總統，故曼達尼無緣入主白宮。

曼達尼大學畢業於緬因州波德恩學院，主修非洲研究。由於長期在多元族裔環境成長，關注社會正義與反殖民議題，更易爭取多元族群支持。

曼達尼廿八歲的敘利亞裔妻子杜瓦吉從事藝術工作，行事低調，但操辦曼達尼的競選文宣設計。杜瓦吉在德州休士頓出生，九歲隨家人遷至杜拜，四年前才搬到紐約。兩人相識於交友軟體，曼達尼說，「這些約會軟體還是有希望的」。

投入政治運動不到十年，二○二一年起擔任州眾議員的曼達尼，是標準網路斜槓世代。透過影片與在各選區草根式動員網路社群，雖沒民主黨大老與金主奧援，在房租與物價高漲超過一般上班族負擔能力的紐約，以民生社會主義路線殺出一片藍海，有人稱他是站在政治光譜另一端的民主黨版川普。

不過，曼達尼的增稅政策，恐讓收入逾百萬美元者面臨聯邦稅、州稅等稅率共達百分之五十八點三。若營業稅全數提高至百分之十一點五，部分業者稅率將提高百分之七十七，恐引發紐約市企業外流、工作機會減少，這也讓許多華爾街富豪、紐約企業主反對曼達尼。