民主黨新星造勢像派對 療癒Z世代

在紐約布魯克林，一名廿九歲青年在生日聚會上迎來一群「拉票朋友」，一位剛失戀的廿七歲女孩因政治志工活動結識全新朋友圈；東村的廿四歲藝術工作者，則在一次政治活動中認識了理想相近的約會對象。這些青年有個共同點，他們都投入民主黨民主社會主義者曼達尼的市長選戰。

紐約時報報導，對這一代在疫情中成長、社交停滯、經濟壓力沉重、精神信仰模糊的年輕紐約人而言，參與曼達尼的競選成了一種「治療」，有人形容「這是對抗孤獨流行病的最佳處方」。

競選團隊刻意讓志工活動不再像苦差事，而像是場社交派對：桌遊夜、單身派對、五美元啤酒的拉票聚會，甚至舉辦碎紙社交晚會，讓人邊銷毀文件邊聊天交友。

曼達尼這項策略自一年前便開始醞釀。他透過社群媒體吸引Ｚ世代目光，穿梭於海灘、街頭美食節與路跑賽中，用活潑影像與輕鬆語氣拉近距離。他不避諱談生活成本危機，從十八美元的雞尾酒到漲價的「一美元披薩」，直言初入職場的薪水無法支撐在紐約生存。這種貼近生活的語言，讓許多原本對政治冷感的年輕人感受到共鳴。

志工格拉謝拉．布蘭登說，她透過這些活動結識朋友，甚至在情人節單身聚會中遇見伴侶，她笑說，「我現在的生活幾乎都繞著曼達尼的團隊打轉」。對許多廿、卅歲紐約客來說，政治不再只是理念，而成了擺脫孤單與建立社群的方式。

這種以「社交即政治」為核心的運動，使曼達尼造勢活動更像城市派對。年輕支持者形容他的集會像布朗克斯啤酒廠的騷薩夜、布希克的舞會或皇后區夜市。政治學者說，這反映出新世代把「公共參與」視為生活延伸，不再與娛樂、情感分離。

民主黨籍候選人曼達尼4日當選美國紐約市長。（路透） 曼達尼的「草根派對式政治」激發出二○○八年歐巴馬「希望」口號再現。不少基層志工坦言自己同樣面臨房租、收入不穩等焦慮。對他們而言，助選不只是政治動員，更是對城市孤寂的一種反擊。

曼達尼以歡樂、社交與包容為號召，或許正為紐約帶來一場新型態的政治革命，在這座永遠忙碌、永遠孤獨的城市，讓年輕人重新學會「一起行動」。