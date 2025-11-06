川普噩夢來臨？ 曼達尼贏紐約市

美國民主黨兩名女將四日贏得維吉尼亞州和新澤西州州長選舉，民主黨候選人曼達尼也擊敗紐約州前州長古莫，成為紐約市第一個穆斯林南亞裔市長。華爾街日報指出，這是民主黨的三場重大勝利，為去年總統選戰以來士氣低落的民主黨指出復興之路。

這幾場地方選舉，被視為美國總統川普第二任執政成績的初步公投。計票顯示，民主黨人史潘柏格贏得維吉尼亞州州長選戰，擊敗共和黨現任副州長，新澤西州州長也由民主黨的薛瑞爾勝出，兩人得票率都大勝對手十幾個百分點。

史潘柏格和薛瑞爾都是有國安背景的溫和派，她們承諾解決民眾感受深刻的日常生活開支問題，聚焦川普施政議題，試圖引導選民對川普強勢作風的不滿情緒，將對手與川普「讓美國再次偉大」（ＭＡＧＡ）運動聯繫起來。

卅四歲的民主社會主義者曼達尼也以破五成得票率，打敗川普背書的六十七歲紐約州前州長古莫，贏得美國人口最多的紐約市長寶座，從原本鮮為人知的州議員一躍成為民主黨新星。

曼達尼自稱是「川普最大噩夢」，他在勝選演說中表示，孕育川普的紐約市向川普展現如何擊敗他，「如果有什麼方法能讓一個獨裁者恐懼，那就是徹底摧毀他賴以積累權力的基礎」。

川普一直批評曼達尼，稱曼達尼的免費托育、房租凍漲、富人增稅等左派政策，有如共產黨。曼達尼則說：「我們將終結『腐敗文化』，這種文化讓川普這類億萬富翁逃稅。在此政局黯淡之際，紐約將成為那道光。」

中間派的兩位民主黨女將當選州長，加上曼達尼在紐約掀起新風潮，華爾街日報說，這顯示選民正在推舉新一代領導人，或許會為民主黨注入新活力，儘管挑戰依然存在。民主黨中間派和進步派陷入發展方向的爭論，而曼達尼可能會成為川普新的攻擊箭靶。

選舉結果也表明川普執政已成為包袱，對共和黨不利。兩名共和黨州長候選人在新澤西州和維吉尼亞州的得票率，都未能超過川普在當地約四成左右的低支持率。一些共和黨人表示，這些結果是共和黨的警訊，也顯示民主黨取得更大能量應戰明年期中選舉。

川普在選舉結果出爐後在社群平台發文強調，民調專家指出，「川普沒有出現在選票上，以及政府停擺」是共和黨落敗的兩個原因。川普稍後又發布貼文說：「通過選舉改革、實施選民身分認證、廢除郵寄投票。阻止最高法院『擴編』（法官席位）」。

川普還喊話要參院共和黨人設法停止民主黨阻撓議事，通過撥款法案，讓政府重新運作。美國政府本次關門天數於五日來到第卅六天，打破川普第一任期聯邦政府關門卅五天舊紀錄。

此外，美國加州選民四日以壓倒性多數通過重劃選區公投案，讓民主黨在明年期中選舉可能新增五席眾議員，反制川普在德州推動有利共和黨選區重劃行動。這是加州州長紐森的一大勝利，他藉此公投案將自己塑造成一個敢於對抗川普的民主黨領袖。