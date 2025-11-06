快訊

美國重啟政府協議 浮出水面

經濟日報／ 編譯尤寶琪／綜合外電

美國政府停擺到5日邁入第36天，打破2019年川普自己首任期間所創的35天紀錄，成為美國史上最長的一次。但一項有望重啟政府的協議輪廓在4日開始浮出水面；參議員們正在討論，用通過能為政府提供資金的長期撥款法案，來換取民主黨一直要求的延長健保抵稅額。

美國總統川普在美東4日晚間對共和黨在幾場地方選舉失利做出回應，他引述不知名民調指出，共和黨敗選是因為聯邦政府持續關門，以及川普本人不在選票上。

CBS新聞網4日報導，由兩黨參議員組成的小組近期一直在進行協商，參院多數黨領袖熊恩當日早上告訴記者，他希望這個兩黨小組能夠盡快找到解決方案，同時也承認「每個人都感受到巨大的壓力」。

共和黨人認為，民主黨在等4日選舉後才做出讓步，是因為他們不想影響支持者投票；在沒有新的民主黨議員倒戈的情況下，由共和黨支持的持續撥款決議案4日第14次投票仍未能通過。

國會兩黨正在就一項所謂的「小型綜合法案」（minibus）進行討論，該法案包含一系列全年撥款法案，且會與持續撥款決議並行通過。

34歲紐約市長！一圖看民主黨3連勝打臉川普 用什麼擄獲民心

美國民主黨2名女將4日贏得維吉尼亞州和新澤西州州長選舉，民主黨候選人曼達尼也擊敗紐約州前州長古莫，成為紐約市第1個穆斯林南亞裔市長。華爾街日報指出，這是民主黨的3場重大勝利，為去年總統選戰以來士氣低落的民主黨指出復興之路。

曼達尼的「草根派對式政治」抬頭

紐約時報報導，對在新冠疫情中成長、社交停滯、經濟壓力沉重、精神信仰模糊的這一代紐約年輕人而言，參與曼達尼的競選活動，使得...

