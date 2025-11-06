曼達尼的「草根派對式政治」抬頭

快訊

紐約時報報導，對在新冠疫情中成長、社交停滯、經濟壓力沉重、精神信仰模糊的這一代紐約年輕人而言，參與曼達尼的競選活動，使得政治不再只是抽象的理念，反而成為治療「孤獨」這種流行病、建立社群的方式。

曼達尼的「草根派對式政治」，也激發出2008年歐巴馬「希望」口號的再現。不過曼達尼出生於烏干達，按現行法律出生時必須為美國公民，才能成為正副總統，故曼達尼無緣入主白宮。

曼達尼自一年前便開始醞釀，透過社群媒體吸引Z世代目光，穿梭於海灘、街頭美食節與路跑賽中，用活潑影像與輕鬆語氣拉近距離。他不避諱談生活成本危機，直言初入職場的薪水無法支撐在紐約生存。這種貼近生活的語言，讓許多原本對政治冷感的年輕人感受到共鳴。

這種以「社交即政治」為核心的運動，使曼達尼的造勢活動更像城市派對。年輕支持者形容，他的集會像布朗克斯啤酒廠的騷薩夜、布希克的舞會或皇后區夜市。政治學者指出，這反映出新世代把「公共參與」視為生活延伸，不再與娛樂、情感分離。

34歲紐約市長！一圖看民主黨3連勝打臉川普 用什麼擄獲民心

美國民主黨2名女將4日贏得維吉尼亞州和新澤西州州長選舉，民主黨候選人曼達尼也擊敗紐約州前州長古莫，成為紐約市第1個穆斯林南亞裔市長。華爾街日報指出，這是民主黨的3場重大勝利，為去年總統選戰以來士氣低落的民主黨指出復興之路。

美國重啟政府協議 浮出水面

美國政府停擺到5日邁入第36天，打破2019年川普自己首任期間所創的35天紀錄，成為美國史上最長的一次。但一項有望重啟政...

非美國出生 民主黨版川普 無緣白宮

卅日歲的民主黨紐約州州眾議員曼達尼成為美國最大城市紐約的首位穆斯林市長，也是紐約市逾一個世紀以來最年輕市長。曼達尼主打讓...

川普噩夢來臨？ 曼達尼贏紐約市

美國民主黨兩名女將四日贏得維吉尼亞州和新澤西州州長選舉，民主黨候選人曼達尼也擊敗紐約州前州長古莫，成為紐約市第一個穆斯林...

民主黨新星造勢像派對 療癒Z世代

在紐約布魯克林，一名廿九歲青年在生日聚會上迎來一群「拉票朋友」，一位剛失戀的廿七歲女孩因政治志工活動結識全新朋友圈；東村...

