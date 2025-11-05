快訊

桃園南門市場大火！燒焦味飄散40里 從武陵高中到部桃都聞到

民主黨地方選舉大獲全勝 川普：政府關門是共和黨失敗主因

太子集團在台洗錢45億 檢方聲押禁見王昱堂、辜淑雯共5名台籍幹部

聽新聞
0:00 / 0:00

民主黨地方選舉大獲全勝 川普：政府關門是共和黨失敗主因

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
美國總統川普。（路透）
美國總統川普。（路透）

美國總統川普4日迎來任內的第一場地方選舉，也被視為川普政府執政表現的首場檢驗，最後由民主黨大獲全勝，分別拿下紐約市長、紐澤西州長、維吉尼亞州州長選舉，川普5日稱聯邦政府關門是共和黨失敗的主因之一。

川普5日上午與共和黨參議員共進早餐，並公開發表談話表示，民主黨4日取得選舉勝利，不利於共和黨。川普說，民主黨勝選不利於任何人。

美國聯邦政府關門5日邁入第36天，即將打破聯邦政府關門最長紀錄。川普表示，聯邦政府關門是共和黨敗選的主因之一，並指出是民主黨造成的政府關門，但他們卻沒有應得的責難；他也認為，民主黨短期內不會採取行動讓政府開門。

川普也在談話中再次呼籲共和黨是時候終結冗長辯論（filbuster）的國會程序，否則共和黨在接下來的3又四分之一年的時間裡，將無法通過任何法案；他表示，如果民主黨連延長撥款法案都不願意通過，他們不會同意通過任何法案。

川普 共和黨 民主黨

延伸閱讀

避免戰略失誤？外媒爆習近平玩「長線博弈」 等川普訪中再施壓孤立台灣

川普穿囚服遭綁十字架雕塑 瑞士展出引發關注

美共和黨地方選舉失利 川普歸咎政府關門及「自己不在選票上」

川普簽行政命令 美對中對等關稅暫緩一年課徵

相關新聞

民主黨地方選舉大獲全勝 川普：政府關門是共和黨失敗主因

美國總統川普4日迎來任內的第一場地方選舉，也被視為川普政府執政表現的首場檢驗，最後由民主黨大獲全勝，分別拿下紐約市長、紐...

曼達尼當選紐約市長「紅潮」來襲？華爾街憂慮加深但仍盼合作

隨著民主黨籍社會主義人士曼達尼（Zohran Mamdani）4日當選美國紐約市長，華爾街人士紛紛一改先前大肆批評態度，...

學開手排車更專心？美國家長掀「防分心」訓練風潮

在美國麻薩諸塞州，一名父親選擇用手排車教兒子開車，希望藉此訓練專注力、杜絕分心駕駛。

得票率近9成 波士頓台裔市長吳弭壓倒性連任成功

在沒有對手競爭的情況之下，波士頓市長吳弭今晚毫無懸念地輕鬆連任成功，將繼續主導市政的她全國聲勢看漲

敘利亞總統將訪白宮 美提草案尋求聯合國解除制裁

美國向聯合國安全理事會提出一項決議草案，建議解除對敘利亞總統夏拉（Ahmed al-Sharaa）的制裁。夏拉預定10日...

美共和黨地方選舉失利 川普歸咎政府關門及「自己不在選票上」

美國總統川普今天晚間對共和黨在幾場地方選舉失利做出回應，他引述不知名民調指出，共和黨敗選是因為聯邦政府持續關門，以及川普...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。