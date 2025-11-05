民主黨地方選舉大獲全勝 川普：政府關門是共和黨失敗主因

美國總統川普4日迎來任內的第一場地方選舉，也被視為川普政府執政表現的首場檢驗，最後由民主黨大獲全勝，分別拿下紐約市長、紐澤西州長、維吉尼亞州州長選舉，川普5日稱聯邦政府關門是共和黨失敗的主因之一。

川普5日上午與共和黨參議員共進早餐，並公開發表談話表示，民主黨4日取得選舉勝利，不利於共和黨。川普說，民主黨勝選不利於任何人。

美國聯邦政府關門5日邁入第36天，即將打破聯邦政府關門最長紀錄。川普表示，聯邦政府關門是共和黨敗選的主因之一，並指出是民主黨造成的政府關門，但他們卻沒有應得的責難；他也認為，民主黨短期內不會採取行動讓政府開門。

川普也在談話中再次呼籲共和黨是時候終結冗長辯論（filbuster）的國會程序，否則共和黨在接下來的3又四分之一年的時間裡，將無法通過任何法案；他表示，如果民主黨連延長撥款法案都不願意通過，他們不會同意通過任何法案。