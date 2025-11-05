學開手排車更專心？美國家長掀「防分心」訓練風潮

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
手排車需同步操作離合器、油門與排檔，能迫使駕駛全神貫注。示意圖／ingimage
美國麻薩諸塞州，一名父親選擇用手排車教兒子開車，希望藉此訓練專注力、杜絕分心駕駛。

據外媒報導，15歲的羅根（Logan）在一處空曠停車場裡，花了好幾個下午練習駕駛一輛2005年的手排卡車。與多數同齡人不同，他的「第一堂駕訓課」沒有自排輔助，只能靠手動換檔。父親巴德（Brian Barde）說，兒子起初屢屢失敗、甚至氣得想放棄，但仍被要求堅持，「手排車迫使他專注操作離合與油門，根本沒空分心。」

巴德是一名戶外活動公司老闆，他解釋，讓孩子學手排的目的，是為了讓他遠離手機，「開手排得不斷思考何時升降檔、踩離合、掌握節奏，注意力得全放在駕駛上。」如今羅根已能熟練操控，也比以前謹慎許多，對交通狀況的反應更快。

美國凱撒醫療集團兒少精神科醫師克里希南（Ashok Shimoji-Krishnan）指出，青少年駕駛分心是交通事故的重要原因。根據統計，每年約有兩百人死於與分心駕駛有關的意外，七成青少年坦言開車時仍會看手機。雖然目前缺乏確切證據顯示手排車能明顯降低分心率，但部分研究發現，患有注意力缺陷過動症（ADHD）的青少年，在開手排車時確實能更集中注意力。

品牌顧問霍頓（Jennifer Horton）也讓19歲的兒子麥克斯（Max）以手排車練習。她認為手排不僅能培養專注，還能讓孩子體會駕駛的責任感，「一邊吃東西、一邊講電話，在手排車上根本做不到。」如今麥克斯開著自己的Volkswagen GTI，駕駛紀錄乾淨無瑕。

不過專家提醒，手排並非解方。克里希南表示，熟練後手排操作會變成自動化動作，難以長期維持專注效果，「父母應該從教育開始，和孩子討論分心駕駛的風險，訂立規範、以身作則，讓青少年真正理解安全駕駛的重要性」。

美國 駕照 駕訓班

