Google 320億美元收購Wiz案 通過美司法部反壟斷審查
資安公司Wiz執行長今天在華爾街日報的一場活動上表示，Wiz被Google母公司Alphabet收購案，已通過美國司法部反壟斷審查。
路透社報導，這項交易價值約320億美元，將是Alphabet史上最大宗併購案。Wiz併入Google雲端部門後，將強化該公司資安解決方案，協助企業降低重大風險。
Wiz執行長拉帕波特（Assaf Rappaport）針對司法部審查時表示：「這絕對是一個重要的里程碑，但我們仍處於從簽約到完成交割的過程中。」
彭博社6月曾報導，司法部反壟斷執法人員正審查Alphabet計劃收購這家資安公司是否會違法限制市場競爭。
Google發言人透過電子郵件回覆路透社表示：「我們期待在其他司法管轄區完成審查程序。收購Wiz預計將於2026年完成，仍需符合一般交割條件。」
司法部與Wiz目前尚未立即回應路透社的置評請求。
