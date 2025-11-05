快訊

玉山金併三商壽躍升第5大上市金控 董事長黃男州說話了

「確信美國支持的日子已不復返」紐時專欄作家籲台灣採「刺蝟」策略

宴請川普陣營無人出席？外交戰連吃閉門羹 她質疑：外媒爆料是內部冷箭

敘利亞總統將訪白宮 美提草案尋求聯合國解除制裁

中央社／ 紐約聯合國總部4日綜合外電報導
敘利亞總統夏拉（Ahmed al-Sharaa）。路透
敘利亞總統夏拉（Ahmed al-Sharaa）。路透

美國聯合國安全理事會提出一項決議草案，建議解除對敘利亞總統夏拉（Ahmed al-Sharaa）的制裁。夏拉預定10日訪問白宮與美國總統川普會晤。

根據路透社今天看到的決議草案內容，草案同時建議解除對敘利亞內政部長哈塔布（Anas Khattab）的制裁。

目前還不清楚安理會何時將針對這項草案進行表決。依規定，決議案需獲得15個成員國中至少9票贊成，且不得遭到俄羅斯、中國、美、法國或英國否決，才可以通過。

華府多月來已敦促安理會放寬對敘利亞的制裁措施。

敘利亞經歷13年內戰後，前總統巴夏爾．阿塞德（Bashar al-Assad）去年12月在沙姆解放組織（HayatTahrir al-Sham，HTS）領導的叛軍閃電攻勢下被推翻。

沙姆解放組織前身是蓋達組織（al-Qaeda）在敘國的分支努斯拉陣線（Nusra Front），該組織於2016年宣布脫離蓋達自立門戶。聯合國安理會自2014年5月起，將該組織列入蓋達與伊斯蘭國（IS）制裁名單。

包括現任敘利亞總統夏拉與內政部長哈塔布在內的多名沙姆解放組織成員，目前均受到聯合國制裁，制裁項目包括旅遊禁令、資產凍結與武器禁運。

安理會制裁委員會今年已多次批准夏拉的臨時出境豁免，因此即使美方起草的決議案未能在10日前通過，夏拉仍有可能順利赴白宮訪問。

川普今年5月宣布美國對敘利亞政策的重大轉向，他表示美國將解除對敘利亞的制裁。

根據路透社7月看到的聯合國報告，聯合國制裁監察小組指出，今年並未發現蓋達組織與沙姆解放組織之間存在「活躍聯繫」。

敘利亞 聯合國 美國

延伸閱讀

美起草聯合國決議案 授權在加薩設國際穩定部隊

聯合國：不平等與疫情呈惡性循環 貧富差距衝擊防疫

敘利亞總統擬訪問華府 可能加入打擊伊斯蘭國聯盟

敘利亞久違議會選舉 當選多為遜尼派男性

相關新聞

美共和黨地方選舉失利 川普歸咎政府關門及「自己不在選票上」

美國總統川普今天晚間對共和黨在幾場地方選舉失利做出回應，他引述不知名民調指出，共和黨敗選是因為聯邦政府持續關門，以及川普...

華爾街重金打壓不成 曼達尼靠年輕人改變紐約政治

改寫歷史的紐約市長當選人曼達尼勝選感言直說「推倒了政治王朝」，年輕與多元族裔支持者是他勝選的底氣所在。華爾街大亨與政壇大...

美UPS貨機墜毀火光衝天 目擊者以為世界末日

美國一架優比速公司（UPS）廣體貨機今天從肯塔基州路易維爾國際機場起飛不久後墜毀並炸成火球，造成7死11傷。居民看見難以...

美媒：波士頓台裔市長吳弭壓倒性連任成功

在沒有對手競爭的情況之下，波士頓市長吳弭今晚毫無懸念地輕鬆連任成功，將繼續主導市政的她全國聲勢看漲

敘利亞總統將訪白宮 美提草案尋求聯合國解除制裁

美國向聯合國安全理事會提出一項決議草案，建議解除對敘利亞總統夏拉（Ahmed al-Sharaa）的制裁。夏拉預定10日...

川普光環褪？民主黨贏兩州長紐約市長選舉重點一覽

美國維吉尼亞州、紐澤西州、紐約市與加州今天舉行投票，為外界提供初步指標，顯示部分美國選民如何看待總統川普第2任期，以及民...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。