敘利亞總統將訪白宮 美提草案尋求聯合國解除制裁
美國向聯合國安全理事會提出一項決議草案，建議解除對敘利亞總統夏拉（Ahmed al-Sharaa）的制裁。夏拉預定10日訪問白宮與美國總統川普會晤。
根據路透社今天看到的決議草案內容，草案同時建議解除對敘利亞內政部長哈塔布（Anas Khattab）的制裁。
目前還不清楚安理會何時將針對這項草案進行表決。依規定，決議案需獲得15個成員國中至少9票贊成，且不得遭到俄羅斯、中國、美、法國或英國否決，才可以通過。
華府多月來已敦促安理會放寬對敘利亞的制裁措施。
敘利亞經歷13年內戰後，前總統巴夏爾．阿塞德（Bashar al-Assad）去年12月在沙姆解放組織（HayatTahrir al-Sham，HTS）領導的叛軍閃電攻勢下被推翻。
沙姆解放組織前身是蓋達組織（al-Qaeda）在敘國的分支努斯拉陣線（Nusra Front），該組織於2016年宣布脫離蓋達自立門戶。聯合國安理會自2014年5月起，將該組織列入蓋達與伊斯蘭國（IS）制裁名單。
包括現任敘利亞總統夏拉與內政部長哈塔布在內的多名沙姆解放組織成員，目前均受到聯合國制裁，制裁項目包括旅遊禁令、資產凍結與武器禁運。
安理會制裁委員會今年已多次批准夏拉的臨時出境豁免，因此即使美方起草的決議案未能在10日前通過，夏拉仍有可能順利赴白宮訪問。
川普今年5月宣布美國對敘利亞政策的重大轉向，他表示美國將解除對敘利亞的制裁。
根據路透社7月看到的聯合國報告，聯合國制裁監察小組指出，今年並未發現蓋達組織與沙姆解放組織之間存在「活躍聯繫」。
