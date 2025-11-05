美共和黨地方選舉失利 川普歸咎政府關門及「自己不在選票上」
美國總統川普今天晚間對共和黨在幾場地方選舉失利做出回應，他引述不知名民調指出，共和黨敗選是因為聯邦政府持續關門，以及川普本人不在選票上。
Axios新聞網報導，民主黨候選人贏得維吉尼亞州、紐澤西州州長選舉，且民主黨社會主義者曼達尼（Zohran Mamdani）也在紐約市長選舉擊敗川普支持的前紐約州長古莫（Andrew Cuomo）之後，川普（Donald Trump）在社群媒體「真實社群」（TruthSocial）發文寫道，這是因為他本人不在選票上。
川普表示：「根據民調，川普不在選票上，還有政府關門，是共和黨輸掉今晚選舉的兩大原因。」
他並未說明自己引述的民調來源，白宮發言人也尚未回應Axios的置評請求。
川普今晚稍後又發布另一則貼文談到：「通過選舉改革、實施選民身分認證、廢除郵寄投票。阻止最高法院『擴編』（法官席位），不要新增兩州等等。停止阻撓議事（filibuster）！」
美國政府本次關門天數於今天來到第35天，追平川普首次總統任期的紀錄。
