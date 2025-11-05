快訊

阿達自首閃兵30萬交保 將影響「夜市王」第2季？緯來、經紀人說話了

玉山金確定併三商壽？17：30召開重訊記者會

民進黨選對會拍板！蘇巧慧出戰新北 苗栗陳品安、雲林劉建國機會高

美共和黨地方選舉失利 川普歸咎政府關門及「自己不在選票上」

中央社／ 華盛頓4日綜合外電報導
美國總統川普。(路透)
美國總統川普。(路透)

美國總統川普今天晚間對共和黨在幾場地方選舉失利做出回應，他引述不知名民調指出，共和黨敗選是因為聯邦政府持續關門，以及川普本人不在選票上。

Axios新聞網報導，民主黨候選人贏得維吉尼亞州、紐澤西州州長選舉，且民主黨社會主義者曼達尼（Zohran Mamdani）也在紐約市長選舉擊敗川普支持的前紐約州長古莫（Andrew Cuomo）之後，川普（Donald Trump）在社群媒體「真實社群」（TruthSocial）發文寫道，這是因為他本人不在選票上。

川普表示：「根據民調，川普不在選票上，還有政府關門，是共和黨輸掉今晚選舉的兩大原因。」

他並未說明自己引述的民調來源，白宮發言人也尚未回應Axios的置評請求。

川普今晚稍後又發布另一則貼文談到：「通過選舉改革、實施選民身分認證、廢除郵寄投票。阻止最高法院『擴編』（法官席位），不要新增兩州等等。停止阻撓議事（filibuster）！」

美國政府本次關門天數於今天來到第35天，追平川普首次總統任期的紀錄。

川普 民調 共和黨

延伸閱讀

川普簽行政命令 美對中對等關稅暫緩一年課徵

川普光環褪？民主黨贏兩州長紐約市長選舉重點一覽

川普稱政府不開門就不發SNAP 白宮澄清

川普政府評估沙國軍購F-35 可能改變中東軍力平衡

相關新聞

民主黨終於回魂？打贏關鍵選戰的務實策略能延續嗎

美東時間11月4日在各個州和市舉行選舉，其中紐約市市長選舉，由現年34歲的民主黨籍紐約州眾議員曼達尼（Zohran Mamdani）勝出，成為紐約市最年輕、也是第一位穆斯林市長。與此同時，維吉尼亞州州長選舉也由民主黨的史潘柏格（Abigail Spanberger）成功翻轉打敗共和黨、紐澤西州則是由民主黨的薛瑞爾（Mikie Sherrill）勝選。此次選舉被認為是評估川普執政後的一次政治風向指標，特別是維吉尼亞州由紅轉藍，對於共和黨而言是一次政治警訊。而此時政府關門停擺仍在持續，11月4日這一天也追平了過去停擺最長的35天記錄，總統川普也對外表示：「川普沒有出現在選票上、還有政府停擺，是共和黨今晚輸掉選舉的兩個原因。」

川普光環褪？民主黨贏兩州長紐約市長選舉重點一覽

美國維吉尼亞州、紐澤西州、紐約市與加州今天舉行投票，為外界提供初步指標，顯示部分美國選民如何看待總統川普第2任期，以及民...

美共和黨地方選舉失利 川普歸咎政府關門及「自己不在選票上」

美國總統川普今天晚間對共和黨在幾場地方選舉失利做出回應，他引述不知名民調指出，共和黨敗選是因為聯邦政府持續關門，以及川普...

華爾街重金打壓不成 曼達尼靠年輕人改變紐約政治

改寫歷史的紐約市長當選人曼達尼勝選感言直說「推倒了政治王朝」，年輕與多元族裔支持者是他勝選的底氣所在。華爾街大亨與政壇大...

美UPS貨機墜毀火光衝天 目擊者以為世界末日

美國一架優比速公司（UPS）廣體貨機今天從肯塔基州路易維爾國際機場起飛不久後墜毀並炸成火球，造成7死11傷。居民看見難以...

川普稱政府不開門就不發SNAP 白宮澄清

聯邦政府關門4日進入第35天，參院再度針對短期延長撥款法案表決，仍未能跨過60票的同意票門檻，代表政府將持續關門，預料將...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。