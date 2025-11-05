美UPS貨機墜毀火光衝天 目擊者以為世界末日

美國一架優比速公司（UPS）廣體貨機今天從肯塔基州路易維爾國際機場起飛不久後墜毀並炸成火球，造成7死11傷。居民看見難以置信的場景，以為是世界末日來臨。

綜合法新社與路透社報導，美國聯邦航空總署（FAA）表示，這架飛往夏威夷的麥道公司（McDonnell Douglas）MD-11飛機於當地時間下午5時15分墜毀。

機場警方發言人貝文（Jonathan Bevin）指出，這架飛機從17R跑道起飛後，「在機場以南約3英里（4.8公里）處墜毀」。

● 墜機引發多處火警 居民以為末日到來

官員表示，這起墜機事件發生在日落不久前，現場火勢引燃機場旁一處工業區多處火警，迫使有關當局徹夜關閉機場運作。

「今日美國報」（USA Today）報導，21歲的路易維爾大學（University of Louisville）護理系學生馬修斯（SJ Matthews）當時正在附近餐廳買晚餐，他帶著食物走出餐廳時，「看到一大團塵土」。

他說：「你會以為世界末日來了。我整個人都嚇傻了，後來才發現是一架飛機墜毀並爆炸，我為機上所有人感到心痛。」

● 殘骸四散各處 官員籲居民勿撿拾

路易維爾穆罕默德．阿里國際機場（LouisvilleMuhammad Ali International Airport）是UPS全球空運樞紐世界港（Worldport）所在地，是全球最大的包裹處理設施。機場預計將於明天早上重新開放，但殘骸仍散落在兩條跑道各處。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，這架UPS貨機在路易維爾機場附近墜毀後，鄧恩（Justin Dunn）與他的兒子看到殘骸從空中掉落，並撿起一張落在殘骸中的紙片。

鄧恩說：「我的兒子跟我說，『嘿，快看天空』，這張紙從空中飄落，然後他撿了起來。」

他還說，也有其他白色碎片從空中掉落，他推測那是飛機的一部分。鄧恩說：「這一帶肯定到處都是殘骸，可能方圓10英里內都有。」

機場發言人貝文今天在記者會上說，官員要求當地居民不要觸碰墜機事故後遺留現場的任何殘骸，並要求居民向市政府通報。

UPS今晚發布服務警示表示，由於這起事故造成的干擾，航空與國際包裹的預定配送時間「可能受到影響」。UPS指出：「緊急應變計畫已啟動，將協助確保貨物在條件允許下盡快運抵最終目的地。」

● 至少7死11傷 機上3人全罹難

這架配置有3具發動機的飛機已加滿燃油，預計飛行8個半小時前往檀香山市（Honolulu）。根據UPS，機上共有3名機組人員。官員隨後證實機上無人生還。

路易維爾市長葛林柏格（Craig Greenberg）在晚間記者會向媒體表示，地面上確認有4人死亡，另有11人受傷送醫。

另外，肯塔基州州長貝希爾（Andy Beshear）指出，罹難人數至少已有7人，死亡人數預計還會攀升。他稍早表示，部分生還者傷勢「非常嚴重」。

● 發動機疑與機體分離 波音將提供支援助調查

哥倫比亞廣播公司（CBS）當地附屬電視台WLKY稍早播出墜機發生時的影像。這架飛機起飛時一側機翼冒出火光，並在墜地時爆出巨大火球。墜機後，跑道外一處工業區有數棟建築起火，濃濃黑煙直衝夜空。

貝希爾說，這架飛機「幾乎是直接」撞上一處石油回收設施。

知情人士指出，調查人員將關注為什麼其中一具發動機在墜機前似乎與機體分離，並提到現場有碎片的畫面。這架飛機的起火原因仍不清楚。

美國航空安全專家兼飛行員柯克斯（John Cox）表示，調查人員必須釐清為什麼這架有3具發動機的飛機，在第一具發動機起火後不能繼續飛行。

柯克斯說：「這不是一般、典型的發動機火災，火勢太大了。」他補充：「這架飛機應能以另兩具發動機繼續飛行。所以，我們現在必須釐清為何未能繼續飛行。」

美國聯邦航空總署紀錄顯示，失事貨機機型為MD-11，機齡已有34年。波音公司（Boeing Co.）在併購麥道公司後已停產MD-11，並表示對所有受影響者的安全與福祉深感關切，將為這此調查提供技術支援。