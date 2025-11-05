美國政府關門36天破紀錄 史上最長停擺

快訊

中央社／ 華盛頓4日綜合外電報導

美國政府停擺今天邁入第36天，打破2019年總統川普（DonaldTrump）首任期間創下的35天關門紀錄，成為美國史上最長的一次。

法新社報導，自國會未能批准9月30日之後的聯邦預算以來，聯邦機關運作停滯，衝擊逐漸擴大，包括協助數百萬美國人購買食品支出的福利計畫也陷入停擺，民眾的痛苦日益加劇。

近期國會尋求脫困方案首見曙光，但目前約有140萬名聯邦員工，包括空中交通管制員與國家公園管理員，仍被迫放無薪假或無薪工作。

在停擺將創新紀錄的前幾小時，川普政府警告，如果危機延燒到第6週後，全國機場將陷入混亂。人力不足讓機場運作受阻，部分空域甚至可能關閉。

美國運輸部長達菲（Sean Duffy）今天在費城記者會上表示：「民主黨人士，如果你們讓這場僵局再拖1週，你們就會看到全面混亂，大量航班延誤。」

「你們會看到大量取消航班，甚至可能關閉部分空域，因為我們實在無法應付，沒有足夠的空中交通管制員。」

美國汽車協會（AAA）預測，今年感恩節將創下國內航空旅遊新高，11月27日假期預計有580萬人搭機。

超過6萬名空中交通管制員及運輸安全局（TSA）人員正在無薪上班。白宮警告，缺勤率上升恐導致機場報到大亂。

美國 交通管制 機場

相關新聞

民主黨終於回魂？打贏關鍵選戰的務實策略能延續嗎

美東時間11月4日在各個州和市舉行選舉，其中紐約市市長選舉，由現年34歲的民主黨籍紐約州眾議員曼達尼（Zohran Mamdani）勝出，成為紐約市最年輕、也是第一位穆斯林市長。與此同時，維吉尼亞州州長選舉也由民主黨的史潘柏格（Abigail Spanberger）成功翻轉打敗共和黨、紐澤西州則是由民主黨的薛瑞爾（Mikie Sherrill）勝選。此次選舉被認為是評估川普執政後的一次政治風向指標，特別是維吉尼亞州由紅轉藍，對於共和黨而言是一次政治警訊。而此時政府關門停擺仍在持續，11月4日這一天也追平了過去停擺最長的35天記錄，總統川普也對外表示：「川普沒有出現在選票上、還有政府停擺，是共和黨今晚輸掉選舉的兩個原因。」

川普光環褪？民主黨贏兩州長紐約市長選舉重點一覽

美國維吉尼亞州、紐澤西州、紐約市與加州今天舉行投票，為外界提供初步指標，顯示部分美國選民如何看待總統川普第2任期，以及民...

川普稱政府不開門就不發SNAP 白宮澄清

聯邦政府關門4日進入第35天，參院再度針對短期延長撥款法案表決，仍未能跨過60票的同意票門檻，代表政府將持續關門，預料將...

美國勞工部：H-1B、PERM申請作業 恢復正常

H-1B簽證申請和PERM勞工認證作業，曾因9月底美國聯邦政府停擺而被迫暫停受理，但勞工部最新消息顯示，相關作業已重新恢復，...

