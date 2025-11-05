曼達尼：政局黯淡之際 紐約將成為那道光

快訊

中央社／ 紐約4日綜合外電報導

美國紐約市長勝選人曼達尼（Zohran Mamdani）今天在演講中向支持者表示，他決定性的勝利展現了擊敗美國總統川普之路。

綜合法新社與美國有線電視新聞網（CNN）報導，曼達尼說，「如果誰能向一個被川普背叛的國家展現如何擊敗他，那就是孕育他的這座城市；如果有什麼方法能讓一個獨裁者恐懼，那就是徹底摧毀他賴以積累權力的基礎。」

「這不僅是阻止川普的方法，也是阻止下一個獨裁者的方法。」

長期以來，川普一直強烈批評這名年輕穆斯林的民主社會主義政策，不過曼達尼強力反擊川普，向群眾喊出「讓我們的聲音更響亮」。

這名新任紐約市長表示：「我們將終結『腐敗文化』，這種文化讓像川普如此的億萬富翁得以逃稅，濫用租稅優惠。」

曼達尼也說，他拒絕為自己的身分道歉，儘管競選期間，他的身分曾受到對手密切關注。

曼達尼承認自己年輕、信仰伊斯蘭教，並且是民主社會主義者，但他表示：「我拒絕為這一切道歉。」

曼達尼希望永遠不要再提對手古莫（AndrewCuomo）的名字。這場競選異常激烈，曼達尼對古莫攻擊他的穆斯林信仰感到憤慨。

古莫稱曼達尼是「恐怖分子同情者」，並把他描繪成一個享有特權的菁英子弟，而這只是古莫一連串人身攻擊中的一部分。

曼達尼將加入至少20多名出生海外的紐約市長行列，他說，紐約市將繼續是1座移民城市，從今晚起，紐約市將由1名移民領導。

曼達尼向眾多支持者說：「在此政局黯淡之際，紐約將成為那道光。」

